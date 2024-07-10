Тренер сборной Испании заявил об идеальном матче с Францией на Евро

Луис де ла Фуэнте отметил, что команда полностью выполнила тактические задумки на полуфинал Евро-2024. По словам тренера, ему все равно, кто достанется Испании в финале

Луис де ла Фуэнте (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Сборная Испании провела идеальный матч против команды Франции в полуфинале чемпионата Европы 2024 года. Об этом заявил главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте, которого цитирует AS.

«Мы были идеальны. В первом тайме было больше контратакующих ситуаций. Во втором тайме игра была более тактической. Именно так мы и должны были сыграть в этом матче», — сказал де ла Фуэнте.

По словам тренера, футболисты сборной Испании «хотят продолжать творить историю и не хотят расслабляться».

На вопрос, кого бы он хотел в соперники по финалу, тренер ответил: «Это не имеет значения. Англия и Нидерланды являются отличными соперниками. Выход в финал это уже нечто исключительное».

Сборная Испании обыграла Францию в полуфинальном матче Евро-2024 со счетом 2:1.

Во втором полуфинале 10 июля сыграют сборные Англии и Нидерландов.