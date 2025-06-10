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Спорт ,  
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Тарпищев назвал «проблемы в голове» причиной последних неудач Медведева

Лидер российского тенниса неудачно выступает уже второй сезон. Последний титул бывшая первая ракетка мира выиграл в мае 2023 года в Риме
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что спад в игре первой ракетки страны Даниила Медведева связан с психологическими проблемами. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

29-летний Медведев, бывшая первая ракетка мира, сейчас занимает 11-е место в мировом рейтинге, на его счету 20 титулов ATP. При этом последний турнир россиянин выиграл в мае 2023 года в Риме.

«Ему надо переключиться. Все проблемы в голове», — сказал Тарпищев.

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Спорт
Даниил Медведев

По словам главы ФТР, Медведев после рождения второго ребенка (в январе 2025 года. — РБК) «немного от тренировочного процесса оторвался». «И, конечно, пошел спад. Это всегда психологически давит», — добавил Тарпищев.

Медведев неудачно выступил на недавнем «Ролан Гаррос», где проиграл в первом круге британцу Кэмерону Норри, который тогда был 81-й ракеткой мира.

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теннис Даниил Медведев Шамиль Тарпищев
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
Шамиль Тарпищев фото
Шамиль Тарпищев
президент Федерации тенниса России, тренер, спортсмен
7 марта 1948 года
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