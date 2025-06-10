Тарпищев назвал «проблемы в голове» причиной последних неудач Медведева

Лидер российского тенниса неудачно выступает уже второй сезон. Последний титул бывшая первая ракетка мира выиграл в мае 2023 года в Риме

Даниил Медведев (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что спад в игре первой ракетки страны Даниила Медведева связан с психологическими проблемами. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

29-летний Медведев, бывшая первая ракетка мира, сейчас занимает 11-е место в мировом рейтинге, на его счету 20 титулов ATP. При этом последний турнир россиянин выиграл в мае 2023 года в Риме.

«Ему надо переключиться. Все проблемы в голове», — сказал Тарпищев.

По словам главы ФТР, Медведев после рождения второго ребенка (в январе 2025 года. — РБК) «немного от тренировочного процесса оторвался». «И, конечно, пошел спад. Это всегда психологически давит», — добавил Тарпищев.

Медведев неудачно выступил на недавнем «Ролан Гаррос», где проиграл в первом круге британцу Кэмерону Норри, который тогда был 81-й ракеткой мира.