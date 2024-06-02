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«Зенит» победил «Балтику» в финале Кубка России, впервые оформив требл

«Зенит» победил «Балтику» в суперфинале Кубка России, впервые оформив требл
Матч завершился со счетом 2:1. Победный гол забил Нуралы Алип на 95-й минуте. «Зенит» впервые в своей истории выиграл три трофея за сезон — чемпионат, Кубок и Суперкубок
Фото: Телеграм-канал ФК «Балтика»
Фото: Телеграм-канал ФК «Балтика»

Петербургский «Зенит» одержал волевую победу над вылетевшей из РПЛ калининградской «Балтикой» в суперфинале Кубка России, который прошел в московских Лужниках. «Зенит» впервые в своей истории оформил требл, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Матч завершился со счетом 2:1.

Счет на 40-й минуте открыл Алекс Фернандес.

«Зенит» сравнял на 66-й минуте после удара Вендела, но VAR отменила взятие ворот из-за фола Александра Ерохина, который ударил Александра Жирова по ноге.

На 81-й минуте у «Зенита» на добивании смог отличиться Нино, который забил дебютный гол за петербургский клуб.

На 95-й минуте петербуржцы вырвали победу после точного удара Нуралы Алипа.

У «Балтики» несколько сейвов совершил Евгений Латышонок.

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Фото: Петр Ковалев / ТАСС

«Балтика» в этом сезоне заняла 15-е место в РПЛ и вылетела в Первую лигу.

В суперфинал Кубка России команда Сергея Игнашевича вышла из нижней сетки плей-офф, где обыграла «Ростов» и «Спартак».

«Зенит» в начале этого сезона победил ЦСКА в Суперкубке России, а 25 мая в последнем туре завоевал золотые медали РПЛ, став чемпионом в шестой раз подряд.

«Зенит» ранее выигрывал Кубок страны пять раз — в 1944, 1999, 2010, 2016 и 2020 годах.

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Анна Сатдинова
Футбол Кубок России по футболу ФК Зенит ФК Балтика
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