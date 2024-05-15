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Спорт ,  
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Навка заявила о согласии WADA на участие Валиевой в ее шоу

Навка: WADA положительно ответило на вопрос возможности участия Валиевой в шоу
Валиева примет участие в двух шоу. Навка рассказала, что агенты фигуристки консультировались с WADA по этому поводу и не получили возражений
Татьяна Навка
Татьяна Навка (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Агенты Камилы Валиевой получили положительный ответ Всемирного антидопингового агентства (WADA) на вопрос о возможности участия фигуристки в ледовых шоу Татьяны Навки. Об этом Навка рассказала ТАСС.

13 мая стало известно, что Валиева выступил в шоу «Руслан и Людмила» и «Вечера на хуторе 2.0».

«Перед тем как объявлять и обсуждать [участие Камилы в шоу], мы продумывали, все согласовывали с агентами Камилы. Они на связи с WADA, только при положительном ответе с их стороны Камила будет принимать участие в наших шоу, пока что все ответы положительные», — сказала Навка.

Валиева не участвовала в соревнованиях и шоу с конца января, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил запрос WADA и дисквалифицировал ее за допинг.

Валиева впервые после дисквалификации выступит в ледовом шоу у Навки
Спорт
Камила Валиева

Валиевой 18 лет, срок ее дисквалификации истечет в декабре 2025 года.

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Персоны
Анна Сатдинова
фигурное катание Камила Валиева Татьяна Навка WADA
Камила Валиева фото

Камила Валиева

фигуристка
26 апреля 2006 года
Татьяна Навка фото

Татьяна Навка

фигуристка
13 апреля 1975 года

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