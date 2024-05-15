Навка заявила о согласии WADA на участие Валиевой в ее шоу
Агенты Камилы Валиевой получили положительный ответ Всемирного антидопингового агентства (WADA) на вопрос о возможности участия фигуристки в ледовых шоу Татьяны Навки. Об этом Навка рассказала ТАСС.
13 мая стало известно, что Валиева выступил в шоу «Руслан и Людмила» и «Вечера на хуторе 2.0».
«Перед тем как объявлять и обсуждать [участие Камилы в шоу], мы продумывали, все согласовывали с агентами Камилы. Они на связи с WADA, только при положительном ответе с их стороны Камила будет принимать участие в наших шоу, пока что все ответы положительные», — сказала Навка.
Валиева не участвовала в соревнованиях и шоу с конца января, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил запрос WADA и дисквалифицировал ее за допинг.
Валиевой 18 лет, срок ее дисквалификации истечет в декабре 2025 года.
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