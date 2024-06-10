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Спорт ,  
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Гвардиола заявил о закрытой для него двери в «Барселону»

Гвардиола: дверь в «Барселону» для меня закрыта
Хосеп Гвардиола за четыре года во главе «Барселоны» принес ей три титула чемпиона Испании и две победы в Лиге чемпионов, но в команду больше возвращаться не собирается
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола (Фото: Alex Pantling / Getty Images)

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что больше не вернется в «Барселону», с которой выиграл 14 трофеев за четыре года. Слова тренера приводит журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

На вопрос о том, закрыта ли для него дверь в «Барселону» в будущем, Гвардиола ответил: «Да, дверь закрыта».

Гвардиола был игроком каталонского клуба в 1990–2001 годах и шесть раз становился с ним чемпионом Испании. Через семь лет он стал главным тренером команды. Под его руководством «Барселона» по два раза выиграла Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, три раза победила в чемпионате Испании и завоевала еще семь трофеев.

«Барселона» уволила Хави с поста главного тренера
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Хави

После ухода из «Барселоны» Гвардиола взял паузу на год, потом тренировал «Баварию», а в 2016-м возглавил «Манчестер Сити», с которым выиграл уже 17 турниров.

«Барселона» по окончании сезона объявила об уходе главного тренера Хави и назначении на пост Ханси Флика.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Барселона Хосеп Гвардиола

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