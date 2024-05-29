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«Барселона» назначила тренера, который нанес ей крупнейшее поражение

«Барса» назначила тренером Ханси Флика, который нанес ей крупнейшее поражение
Флик сменил на посту главного тренера, испанца Хави
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Экс-тренер сборной Германии Ханси Флик возглавил испанскую «Барселону». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. Флик сменил на этому посту Хави.

На клубном уровне Флик известен по работе за «Баварию», с которой стал победителем Лиги чемпионов. В четвертьфинале турнира «Бавария» нанесла «Барселоне» крупнейшее поражение в еврокубках — 8:2.

На клубном уровне Флик из работал в качестве главного тренера только в одном крупной команде — мюнхенской «Баварии», с которой на национальной и международной аренах выиграл все трофеи. В сезоне-2019/20 вместе с «Баварией» выиграл три главных турнирах сезона — чемпионат, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

Последним место работы 59-летнего немецкого тренера была сборная Германии, которую возглавлял с августа 2021-го по сентябрь 2023-го. Он был уволен после невыхода из группы ЧМ-2022 с командами Испании, Японии и Коста-Рики и безвыигрышной серией в товарищеских играх.

Он является чемпионом мира-2014. Завоевал этот титул в качестве ассистента главного тренера сборной Германии Йоахима Лева. В этой должности он работал в 2006-2014 гг.

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