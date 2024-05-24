«Барселона» уволила Хави с поста главного тренера

Хави возглавлял каталонскую команду с 2021 года и в прошлом сезоне привел ее к чемпионству

Хави (Фото: David Ramos / Getty Images)

«Барселона» на своем сайте объявила, что Хави покинет пост главного тренера клуба в конце сезона.

«Барселона» хотела бы поблагодарить Хави за его работу в качестве тренера, которая дополняет его беспрецедентную карьеру игрока и капитана команды, и желает ему всяческих удач в будущем», — говорится в сообщении.

В это воскресенье, 26 мая, в Севилье Хави проведет свою последнюю игру в качестве тренера команды.

Хави в сентябре 2023 года продлил контракт до лета 2025 года, а в конце января сообщил, что покинет команду в конце сезона. Однако «Барселона» 25 апреля объявила, что Хави остается. Но в мае AS сообщила, что президент клуба Жоан Лапорта все-таки решил уволить тренера.

Инсайдер Фабрицио Романо писал, что новым главным тренером каталонского клуба станет бывший наставник «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик.

Хави возглавлял «Барселону» с 2021 года и в прошлом сезоне привел ее к чемпионству и победе в Суперкубке. В этом сезоне победу в чемпионате досрочно обеспечил себе «Реал», каталонцы займут второе место.

Хави играл за «Барселону» с 1998 по 2015 год. Испанец провел 767 матчей в составе команды, по этому числу он уступает только Лионелю Месси (778 матчей). За этот период Хави выиграл 25 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании и четыре Лиги чемпионов.