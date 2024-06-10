Глава УЕФА объяснил невозможность допуска российских юниоров к турнирам

Чеферин заявил, что некоторые члены УЕФА находятся под сильным влиянием властей и потому пока вернуть российских юниоров не получится. УЕФА с осени прошлого года пытался найти способ допустить команды до 17 лет

Александер Чеферин (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images)

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что пока нет никакой возможности вернуть российских юниоров на международные соревнования из-за позиции некоторых членов организации. Слова Чеферина приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы уже обсуждали, следует ли пускать российские юниорские сборные обратно на наши соревнования. Почему это должно касаться детей, которые еще не могут голосовать в своей стране? Но на данный момент сделать это невозможно, поскольку некоторые ассоциации находятся под сильным влиянием своих правительств», — сказал Чеферин.

Чеферин отметил, что на УЕФА и на него лично никто не оказывал никакого давления с целью возвращения российских футболистов.

Глава РФС Александр Дюков 2 июня заявил, что ждет от УЕФА «практическую и техническую реализацию» решения о допуске юниоров.

Исполком УЕФА в сентябре 2023-го решил допустить российских юниоров, но «технического решения» для этого найдено не было. Футбольные федерации Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии и Румынии пообещали бойкотировать матчи с россиянами в случае их допуска.

В январе Чеферин выступил за допуск юниоров, пообещав не возвращать другие сборные до конца военных действий на Украине.

Российские команды отстранены от турниров УЕФА с февраля 2022 года.