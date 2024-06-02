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Евро-2024 ,  
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Глава РФС счел неправильной поездку на Евро из-за отстранения России

Дюков: с моей стороны кажется неправильным посещать матчи Евро
Сюжет
Евро-2024
Александр Дюков сообщил, что его пригласили посетить матчи Евро, но из-за отстранения сборной России от турниров УЕФА ехать на турнир для него будет неправильно
Александр Дюков
Александр Дюков (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что у него есть приглашение на матчи чемпионата Европы в Германии, но он туда не поедет. Слова Дюкова приводит «РИА Новости».

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля, сборную России к турниру не допустил УЕФА.

«Нашу сборную, наш тренерский штаб лишили возможности участвовать там. С моей стороны кажется неправильным ехать туда и посещать матчи этого чемпионата», — сказал Дюков.

По словам Дюкова, переговоры с УЕФА о возвращении российской сборной «находятся на паузе».

«Если говорить о нашей позиции, позиции ФИФА и УЕФА, то все было озвучено. Одно решение они уже приняли: о возвращении наших юношеских команд. Теперь мы ждем практическую и техническую реализацию этого решения», — отметил глава РФС.

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Фото:Oliver Hardt / Getty Images

Команда Валерия Карпина была отстранена от международных турниров в феврале 2022 года и проводит только товарищеские матчи.

На Евро-2020 сборная России заняла последнее место в квартете с Бельгией, Данией и Финляндией.

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Футбол Александр Дюков Российский футбольный союз (РФС) Евро-2024
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