Глава РФС счел неправильной поездку на Евро из-за отстранения России
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что у него есть приглашение на матчи чемпионата Европы в Германии, но он туда не поедет. Слова Дюкова приводит «РИА Новости».
Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля, сборную России к турниру не допустил УЕФА.
«Нашу сборную, наш тренерский штаб лишили возможности участвовать там. С моей стороны кажется неправильным ехать туда и посещать матчи этого чемпионата», — сказал Дюков.
По словам Дюкова, переговоры с УЕФА о возвращении российской сборной «находятся на паузе».
«Если говорить о нашей позиции, позиции ФИФА и УЕФА, то все было озвучено. Одно решение они уже приняли: о возвращении наших юношеских команд. Теперь мы ждем практическую и техническую реализацию этого решения», — отметил глава РФС.
Команда Валерия Карпина была отстранена от международных турниров в феврале 2022 года и проводит только товарищеские матчи.
На Евро-2020 сборная России заняла последнее место в квартете с Бельгией, Данией и Финляндией.
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