Глава РФС счел неправильной поездку на Евро из-за отстранения России

Александр Дюков сообщил, что его пригласили посетить матчи Евро, но из-за отстранения сборной России от турниров УЕФА ехать на турнир для него будет неправильно

Александр Дюков (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что у него есть приглашение на матчи чемпионата Европы в Германии, но он туда не поедет. Слова Дюкова приводит «РИА Новости».

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля, сборную России к турниру не допустил УЕФА.

«Нашу сборную, наш тренерский штаб лишили возможности участвовать там. С моей стороны кажется неправильным ехать туда и посещать матчи этого чемпионата», — сказал Дюков.

По словам Дюкова, переговоры с УЕФА о возвращении российской сборной «находятся на паузе».

«Если говорить о нашей позиции, позиции ФИФА и УЕФА, то все было озвучено. Одно решение они уже приняли: о возвращении наших юношеских команд. Теперь мы ждем практическую и техническую реализацию этого решения», — отметил глава РФС.

Команда Валерия Карпина была отстранена от международных турниров в феврале 2022 года и проводит только товарищеские матчи.

На Евро-2020 сборная России заняла последнее место в квартете с Бельгией, Данией и Финляндией.