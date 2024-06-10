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Спорт ,  
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Бывшая жена вратаря сборной России обратилась в ПСЖ из-за алиментов

Юрист бывшей жены Матвея Сафонова рассказал о направленных ПСЖ заявлениях, а также поиске адвоката во Франции, где женщина собирается продолжать судебную тяжбу с вратарем из-за алиментов
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Бывшая жена вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова Анастасия обратилась с заявлением во французский «Пари Сен-Жермен», куда может перейти задолжавший ей алименты футболист. Об этом ТАСС сообщил ее юрист Максим Шилов.

7 июня стало известно, что Сафонову ограничили выезд из России из-за долга по алиментам в размере 60 млн руб. Вратарь, уезжавший в Минск со сборной, после матча 7 июня (4:0) вернулся в Россию.

«Сегодня мы обратились в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по городу Москве ввиду того, что действия, которые совершает служба приставов, неполные. Алименты и задолженности не погашены», — сказал Шилов.

По его словам, бывшая жена Сафонова обратилась в ПСЖ с заявлениями, содержание которых он раскрыть не может. Также ее семья ищет адвоката во Франции, чтобы продолжить судебные разбирательства там.

«Дело в том, что соглашения между Францией и Россией о принудительном исполнении решения судов этих стран друг у друга нет», — сказал Шилов.

Юрист сообщил, что Сафонов подал заявление на бывшую жену о краже денег
Спорт
Матвей Сафонов

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо 8 июня сообщил, что ПСЖ планирует подписать Сафонова, несмотря на скандал с алиментами.

Шилов ранее рассказал, что Сафонов обжалует решение по алиментам, в суде также находится дело о разделе имущества, а на бывшую супругу вратарь написал заявление в полицию о краже денег с его банковской карты.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Матвей Сафонов ФК Краснодар ПСЖ

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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