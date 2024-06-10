Бах не увидел риска для Олимпиады из-за досрочных выборов во Франции

Глава МОК заявил, что досрочные парламентские выборы, которые пройдут во Франции менее чем за три недели до Олимпиады, не отразятся на Играх. Но мэр Парижа с ним не согласилась

Томас Бах (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Нет никаких признаков того, что Олимпиада в Париже останется без поддержки французских политических лидеров после предстоящих досрочных выборов, заявил глава МОК Томас Бах, которого цитирует Reuters.

Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне распустил Национальное собрание (нижняя палата парламента) и назначил досрочные выборы, которые пройдут 30 июня и 7 июля. Олимпиада начнется 26 июля.

«Франция привыкла проводить выборы, они сделают это еще раз, будет новое правительство, и все поддержат Олимпийские игры», — сказал Бах.

Глава оргкомитета Игр Тони Эстанге напомнил, что с момента выдвижения кандидатуры Парижа в качестве хозяина Олимпиады во Франции уже около десяти раз проходили выборы. Поэтому, сказал Эстанге, его команда «полна решимости» провести успешную Олимпиаду.

В то же время мэр Парижа Анн Идальго, член Социалистической партии, заявила, что ей трудно понять, зачем Макрон решил ввергнуть страну в политическую неопределенность так близко к Играм, и назвала этот шаг «еще одним ударом» президента.