 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Спорт ,  
0 

Канадский хоккеист «Динамо» подал документы на российское гражданство

Канадский хоккеист «Динамо» Пакетт подал документы на российское гражданство
В «Динамо» заявили, что Седрика Пакетта никто не заставлял получать российский паспорт, это было его желание. В прошлом сезоне канадец забил 26 голов за «бело-голубых»
Седрик Пакетт
Седрик Пакетт (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Канадский нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт, отыгравший два сезона в КХЛ, подал заявление на получение российского гражданства. Об этом «Матч ТВ» сообщил спортивный директор «бело-голубых» Алексей Сопин.

Пакетт стал вторым игроком «Динамо» из Северной Америки после американского защитника Бреннана Менелла, который решил получить российский паспорт.

«Пакетт подал пакет документов, но рано о чем‑то говорить, никакого решения нет, хотя сама процедура запущена», — сказал Сопин.

По его словам, канадца «никто не заставлял, это было его решение».

Сменившая гражданство россиянка выиграла студенческий чемпионат в США
Спорт
Елена Куличенко

Сопин отметил, что клуб не собирается брать семь иностранцев из-за увеличения лимита на легионеров в КХЛ с трех до пяти.

В прошлом сезоне лимит на легионеров в КХЛ сократился до трех, после чего российское гражданство получили также канадцы Кэмерон Ли («Амур») и Брендан Лайпсик (СКА).

Пакетт в сезоне 2022/23 играл за минское «Динамо», а потом перешел в московский клуб, за который забросил 26 шайб и сделал 16 передач в 65 матчах. В конце мая «Динамо» продлило с ним контракт на два года.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Динамо Москва

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 96,69 (+0,12) Инвестиции, 07 июн, 16:34 Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 88,76 (0) Инвестиции, 07 июн, 16:34
Роспотребнадзор назвал причину массового отравления детей в Истре Общество, 16:10
В ЦБ заявили о находящемся «где-то рядом» пике перегрева экономики Экономика, 16:10
Синоптик раскрыла, сколько осадков выпадет в ближайшие дни в Москве Общество, 16:05
Пакет проектов о запрете пропаганды ЛГБТ поступил в парламент Грузии Политика, 16:00
Мишустин назвал срок индексации пенсий работающим пенсионерам Экономика, 15:53
Российская НАСК запланировала ремонт колумбийских Ми-17 Политика, 15:52
Шойгу и Вулин обсудили противодействие вмешательству Запада в дела стран Политика, 15:44
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
5-дневный интенсив
Подробнее
Бах не увидел риска для Олимпиады из-за досрочных выборов во Франции Спорт, 15:40
NBC узнал об обсуждении в Белом доме переговоров с ХАМАС в обход Израиля Политика, 15:39
Эксперты назвали объем капитала в ETF для Ethereum. Как его считали Крипто, 15:37
Взорвавшийся в Польше завод производил оружие для Украины Политика, 15:31
Иркутская прокуратура проверит данные о пропавшем с дамбы гравии Общество, 15:26
Возможности для бизнеса и потенциал искусственного интеллекта Отрасли, 15:10
В Армении заявили, что российская теннисистка Аванесян сменит гражданство Спорт, 15:09