Канадский хоккеист «Динамо» подал документы на российское гражданство

В «Динамо» заявили, что Седрика Пакетта никто не заставлял получать российский паспорт, это было его желание. В прошлом сезоне канадец забил 26 голов за «бело-голубых»

Седрик Пакетт (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Канадский нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт, отыгравший два сезона в КХЛ, подал заявление на получение российского гражданства. Об этом «Матч ТВ» сообщил спортивный директор «бело-голубых» Алексей Сопин.

Пакетт стал вторым игроком «Динамо» из Северной Америки после американского защитника Бреннана Менелла, который решил получить российский паспорт.

«Пакетт подал пакет документов, но рано о чем‑то говорить, никакого решения нет, хотя сама процедура запущена», — сказал Сопин.

По его словам, канадца «никто не заставлял, это было его решение».

Сопин отметил, что клуб не собирается брать семь иностранцев из-за увеличения лимита на легионеров в КХЛ с трех до пяти.

В прошлом сезоне лимит на легионеров в КХЛ сократился до трех, после чего российское гражданство получили также канадцы Кэмерон Ли («Амур») и Брендан Лайпсик (СКА).

Пакетт в сезоне 2022/23 играл за минское «Динамо», а потом перешел в московский клуб, за который забросил 26 шайб и сделал 16 передач в 65 матчах. В конце мая «Динамо» продлило с ним контракт на два года.