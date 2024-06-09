Сменившая гражданство россиянка выиграла студенческий чемпионат в США
Прыгунья в высоту Елена Куличенко, до 2021 года представлявшая Россию, завоевала золото на чемпионате американской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в Юджине (штат Орегон).
Куличенко выступала за Университет Джорджии и разделила первое место с Роуз Йебоа из Ганы (Университет Иллинойса), обе прыгнули на 1,97 м.
Куличенко также выполнила олимпийский норматив и установила личный рекорд.
Легкоатлетка написала в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), что не могла представить лучшего завершения сезона в NCAA. При этом она отметила, что отправляется в Европу «продолжать олимпийский сезон».
В марте Куличенко стала третьей на чемпионате NCAA в помещении с результатом 1,91 м.
Куличенко родилась в подмосковном Одинцово, с 2021 года выступает за Кипр, в 2023-м выиграла молодежный чемпионат Европы.
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