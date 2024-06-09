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Сменившая гражданство россиянка выиграла студенческий чемпионат в США

Сменившая гражданство россиянка Куличенко выиграла чемпионат NCAA в США
Выступающая за Кипр Елена Куличенко разделила первое место с ганской прыгуньей в высоту на чемпионате NCAA, выполнив олимпийский норматив и установив личный рекорд — 1,97 м
Елена Куличенко
Елена Куличенко (Фото: kulichenko_elena / Instagram (принадлежит Meta Platforms, признанной в России экстремистской и запрещенной) )

Прыгунья в высоту Елена Куличенко, до 2021 года представлявшая Россию, завоевала золото на чемпионате американской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в Юджине (штат Орегон).

Куличенко выступала за Университет Джорджии и разделила первое место с Роуз Йебоа из Ганы (Университет Иллинойса), обе прыгнули на 1,97 м.

Куличенко также выполнила олимпийский норматив и установила личный рекорд.

Легкоатлетка написала в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность), что не могла представить лучшего завершения сезона в NCAA. При этом она отметила, что отправляется в Европу «продолжать олимпийский сезон».

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В марте Куличенко стала третьей на чемпионате NCAA в помещении с результатом 1,91 м.

Куличенко родилась в подмосковном Одинцово, с 2021 года выступает за Кипр, в 2023-м выиграла молодежный чемпионат Европы.

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Анна Сатдинова
легкая атлетика смена гражданства
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