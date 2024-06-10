«Локомотив» купил лучшего бомбардира «Оренбурга»

Дмитрий Воробьев, которым интересовались и другие клубы РПЛ, подписал контракт с «железнодорожниками» на три года

Дмитрий Воробьев (Фото: Официальный сайт ФК «‎Локомотив» (fclm.ru))

Нападающий Дмитрий Воробьев, ставший в прошлом сезоне лучшим бомбардиром «Оренбурга», перешел в «Локомотив», сообщила пресс-служба московской команды.

Контракт с 26-летним форвардом рассчитан на три года.

Воспитанник «Краснодара» с 2021 года был игроком «Оренбурга». В прошлом сезоне он забил 8 мячей и сделал одну голевую передачу в 31 матче. Часть игр Воробьев провел с капитанской повязкой.

В сезоне 2021/22 Воробьев играл в аренде в «Сочи», с которым стал вице-чемпионом РПЛ.

Форвард заявил, что переход в «Локомотив» — больше его собственный выбор, а не результат борьбы между клубами. «Наверное, кто больше хотел, к тому я и пошел. Да, был интерес со стороны «Краснодара». «Локомотив» — большой клуб с богатой историей. Я захотел попробовать свои силы в топовом клубе», — сказал Воробьев.

«Локомотив» завершил прошлый сезон на четвертом месте в РПЛ, «Оренбург» — на 12-м.

