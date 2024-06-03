Карпин оценил вероятность остаться в сборной России в 50%
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что его не полностью устраивают условия нового контракта с РФС и он хотел бы, чтобы в нем учли некоторые «нюансы». Слова тренера приводит «Матч ТВ».
«Требований не выдвигал, нюансы есть, как и в любой работе. Начиная от штаба, это мелкие вещи, которые не прописаны в моем контракте, но хотелось бы, чтобы они были», — сказал Карпин.
На просьбу оценить вероятность подписания нового контракта Карпин ответил: «50 на 50».
Глава РФС Александр Дюков ранее говорил, что организация заинтересована в продлении сотрудничества с Карпиным.
Контракт Карпина истекает в августе. Он возглавил сборную России в июле 2021 года.
Сборная России с февраля 2022 года отстранена от турниров УЕФА и ФИФА и проводит только товарищеские матчи.
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