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Карпин оценил вероятность остаться в сборной России в 50%

Валерий Карпин оценил вероятность остаться в сборной России как «50 на 50»
По словам Карпина, ему хотелось бы прописать в новом контракте некоторые «мелкие вещи». В РФС ранее неоднократно заявляли о желании продлить сотрудничество с тренером
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что его не полностью устраивают условия нового контракта с РФС и он хотел бы, чтобы в нем учли некоторые «нюансы». Слова тренера приводит «Матч ТВ».

«Требований не выдвигал, нюансы есть, как и в любой работе. Начиная от штаба, это мелкие вещи, которые не прописаны в моем контракте, но хотелось бы, чтобы они были», — сказал Карпин.

На просьбу оценить вероятность подписания нового контракта Карпин ответил: «50 на 50».

Глава РФС Александр Дюков ранее говорил, что организация заинтересована в продлении сотрудничества с Карпиным.

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Контракт Карпина истекает в августе. Он возглавил сборную России в июле 2021 года.

Сборная России с февраля 2022 года отстранена от турниров УЕФА и ФИФА и проводит только товарищеские матчи.

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Футбол Валерий Карпин сборная России по футболу
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