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Хачанов победил сменившего гражданство россиянина на турнире в Риме

Хачанов победил сменившего гражданство россиянина Шевченко на турнире в Риме
Российский теннисист во втором круге итальянского «Мастерса» обыграл представляющего Казахстан Александра Шевченко в двух сетах
Карен Хачанов
Карен Хачанов (Фото: Irina R. Hipolito / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Риме.

Во втором круге 27-летний Хачанов, посеянный на турнире под 16-м номером, обыграв представляющего Казахстан Александра Шевченко, 60-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:4.

Хачанов, как один из сеянных, начал турнир со второго круга. Его следующим соперником будет аргентинец Франсиско Черундоло или итальянец Маттео Джиганте.

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Хачанов занимает 18-е место в мировом рейтинге, на его счету шесть титулов на турнирах ATP. 23-летний Шевченко в конце января сменил российское спортивное гражданство и теперь представляет Казахстан.

Турнир в Риме с призовым фондом €7,87 млн завершится 19 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Карен Хачанов Александр Шевченко
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