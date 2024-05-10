Хачанов победил сменившего гражданство россиянина на турнире в Риме
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Риме.
Во втором круге 27-летний Хачанов, посеянный на турнире под 16-м номером, обыграв представляющего Казахстан Александра Шевченко, 60-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 6:4.
Хачанов, как один из сеянных, начал турнир со второго круга. Его следующим соперником будет аргентинец Франсиско Черундоло или итальянец Маттео Джиганте.
Хачанов занимает 18-е место в мировом рейтинге, на его счету шесть титулов на турнирах ATP. 23-летний Шевченко в конце января сменил российское спортивное гражданство и теперь представляет Казахстан.
Турнир в Риме с призовым фондом €7,87 млн завершится 19 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.
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