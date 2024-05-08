Российский теннисист разгромил американца на старте «Мастерса» в Риме
Российский теннисист Павел Котов вышел во второй круг турнира ATP серии «Мастерс» в Риме.
В первом матче 25-летний россиянин победил американца Алекса Михельсена, 69-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:1.
Во втором круге его соперником будет другой американец Бен Шелтон, 12-й номер посева.
Котов сейчас занимает 63-е место в мировом рейтинге. В октябре 2023 года он впервые в своей карьере дошел до финала турнира ATP, но в решающем матче в Стокгольме уступил французу Гаэлю Монфису. В Риме Котов выступает впервые в карьере.
Турнир в Риме с призовым фондом €7,87 млн завершится 19 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.
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