Россиянин Котов разгромил американца Михельсена на старте «Мастерса» в Риме

Российский теннисист разгромил американца на старте «Мастерса» в Риме

Павел Котов, который впервые выступает в Риме, отдал Алексу Михельсену, 69-й ракетке мира, всего два гейма

Павел Котов (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российский теннисист Павел Котов вышел во второй круг турнира ATP серии «Мастерс» в Риме.

В первом матче 25-летний россиянин победил американца Алекса Михельсена, 69-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:1.

Во втором круге его соперником будет другой американец Бен Шелтон, 12-й номер посева.

Котов сейчас занимает 63-е место в мировом рейтинге. В октябре 2023 года он впервые в своей карьере дошел до финала турнира ATP, но в решающем матче в Стокгольме уступил французу Гаэлю Монфису. В Риме Котов выступает впервые в карьере.

Турнир в Риме с призовым фондом €7,87 млн завершится 19 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.