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ФХР назвала окончательный состав сборной «Россия 25» на майское турне

Ротенберг включил 17 игроков СКА в состав сборной «Россия 25» на майское турне
Со 2 по 11 мая российские хоккеисты сыграют четыре матча с белорусами и один с казахстанцами. Игры пройдут в Астане, Туле, Омске и Минске
Никита Серебряков
Никита Серебряков (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Федерация хоккея России объявила состав на майское турне сборной «Россия 25» под руководством главного тренера Романа Ротенберга.

Российская команда проведет четыре матча с Белоруссией и один с Казахстаном со 2 по 11 мая.

В окончательный состав вошло 17 игроков петербургского СКА, который возглавляет Ротенберг.

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Полностью состав на майское турне выглядит следующим образом:

вратари: Никита Серебряков, Артемий Плешков, Сергей Иванов (все — СКА), Евгений Волохин, Егор Заврагин («Югра»).

защитники: Артемий Князев («Ак Барс»), Илья Карпухин («Трактор»), Максим Федотов, Артем Земченок, Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Иван Выдренков (все — СКА), Данила Галенюк («Сочи»), Владимир Грудинин («Северсталь»), Михаил Гуляев («Авангард»), Егор Брютов (ЦСКА), Федор Крощинский («Сочи»);

нападающие: Валентин Зыков, Василий Глотов, Арсений Грицюк, Михаил Воробьев, Сергей Толчинский, Захар Бардаков, Николай Поляков, Дмитрий Бучельников, Андрей Чивилёв (все — СКА), Артур Тянулин («Сочи»), Никита Дыняк («Ак Барс»), Виталий Абрамов, Максим Соркин, Прохор Полтапов (все — ЦСКА), Владислав Барулин («Амур»), Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский («Динамо» Москва).

Расписание матчей: 2 мая с Казахстаном в Астане; с Белоруссией 4 мая в Астане, 6 мая в Омске, 9 мая в Туле и 11 мая в Минске.

Сборные России и Белоруссии отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (IIHF) с февраля 2022 года.

В прошлом году «Россия 25» провела девять матчей в пяти городах в рамках турне, одержала шесть побед над белорусами и одну над Казахстаном.

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Анна Сатдинова
Хоккей ФХР сборная России по хоккею Роман Ротенберг
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