ФХР назвала окончательный состав сборной «Россия 25» на майское турне
Федерация хоккея России объявила состав на майское турне сборной «Россия 25» под руководством главного тренера Романа Ротенберга.
Российская команда проведет четыре матча с Белоруссией и один с Казахстаном со 2 по 11 мая.
В окончательный состав вошло 17 игроков петербургского СКА, который возглавляет Ротенберг.
Полностью состав на майское турне выглядит следующим образом:
вратари: Никита Серебряков, Артемий Плешков, Сергей Иванов (все — СКА), Евгений Волохин, Егор Заврагин («Югра»).
защитники: Артемий Князев («Ак Барс»), Илья Карпухин («Трактор»), Максим Федотов, Артем Земченок, Никита Камалов, Арсений Коромыслов, Иван Выдренков (все — СКА), Данила Галенюк («Сочи»), Владимир Грудинин («Северсталь»), Михаил Гуляев («Авангард»), Егор Брютов (ЦСКА), Федор Крощинский («Сочи»);
нападающие: Валентин Зыков, Василий Глотов, Арсений Грицюк, Михаил Воробьев, Сергей Толчинский, Захар Бардаков, Николай Поляков, Дмитрий Бучельников, Андрей Чивилёв (все — СКА), Артур Тянулин («Сочи»), Никита Дыняк («Ак Барс»), Виталий Абрамов, Максим Соркин, Прохор Полтапов (все — ЦСКА), Владислав Барулин («Амур»), Максим Джиошвили, Дмитрий Рашевский («Динамо» Москва).
Расписание матчей: 2 мая с Казахстаном в Астане; с Белоруссией 4 мая в Астане, 6 мая в Омске, 9 мая в Туле и 11 мая в Минске.
Сборные России и Белоруссии отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (IIHF) с февраля 2022 года.
В прошлом году «Россия 25» провела девять матчей в пяти городах в рамках турне, одержала шесть побед над белорусами и одну над Казахстаном.
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