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Российский пловец лишился нейтрального статуса

Российский пловец Гирев лишился нейтрального статуса World Aquatics
Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Иван Гирев получил нейтральный статус в октябре 2023 года, но не выступал на международных турнирах. В начале апреля он попросил World Aquatics аннулировать свой статус
Иван Гирев
Иван Гирев (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Международная федерация плавания (World Aquatics) исключила серебряного призера Олимпийских игр в Токио россиянина Ивана Гирева из списка спортсменов, у которых есть нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях.

23-летний Гирев нейтральный статус получил в октябре 2023 года. На прошлой неделе стало известно, что пловец попросил World Aquatics аннулировать этот статус.

В обновленном списке нейтральных атлетов фамилии Гирева больше нет. Всего там 17 тренеров и спортсменов — 15 белорусов и двое россиян. Елена Карпеева и Никита Луговкин получили этот статус, так как работают с белорусскими пловцами.

Российская пловчиха Юлия Ефимова подаст заявку на нейтральный статус
Спорт
Юлия Ефимова

Гирев был единственным из российских спортсменов в водных видах спорта, кто получил нейтральный статус. Правда на международных соревнованиях он не выступал. Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников говорил, что у спортсмена изначально и не было желания выступать в нейтральном статусе.

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова накануне заявила, что собирается в будущем подать заявку на нейтральный статус.

В сентябре прошлого года World Aquatics допустила россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, но только в индивидуальных стартах и не более чем по одному спортсмену на каждой дистанции. Допуск спортсменам должен давать независимый отдел по обеспечению честности в водных видах спорта. В ВФП назвали неприемлемыми такие условия допуска.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
плавание World Aquatics Иван Гирев нейтральный статус
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