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ФХР рассмотрит вопрос об увеличении лимита на легионеров в КХЛ

ФХР рассмотрит вопрос об увеличении лимита на легионеров в КХЛ до пяти человек
Федерация хоккея России сообщила, что приняла решение рассмотреть возможность возвращения лимита на легионеров в пять хоккеистов сроком на один год — сезон 2024/25. Решение примет правление ФХР
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Правление Федерации хоккея России (ФХР) рассмотрит вопрос об увеличении лимита на легионеров в КХЛ до пяти человек. Об этом сообщается на сайте ФХР.

Там отметили, что, поскольку международная федерация (IIHF) продлила действия ограничений на участие российских хоккеистов в чемпионатах мира, а клубы лишены возможности проводить матчи в рамках международных турниров в Европе и Северной Америке, ФХР приняла решение рассмотреть возможность возвращения лимита на легионеров (пять хоккеистов, в том числе не более одного вратаря) сроком на один год — сезон 2024/25.

«Руководство ФХР полагает, что выступление большего числа зарубежных игроков обеспечит спортивную конкуренцию и ознакомит российских участников чемпионата с другими школами мирового профессионального хоккея, что создаст дополнительные возможности для обмена опытом», — говорится в сообщении.

С нынешнего сезона командам КХЛ, согласно утвержденному Минспортом лимиту, разрешено заявлять только трех иностранцев на матч. До этого действовал лимит в пять легионеров.

Клубы КХЛ проголосовали за увеличение лимита на легионеров до пяти
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Хоккеист &laquo;Амура&raquo; Кэмерон Ли

На фоне сокращения лимита на легионеров несколько иностранных игроков получили российское гражданство, в частности канадцы Брэндон Лайпсик (СКА) и Кэмерон Ли («Амур»).

В феврале КХЛ сообщила, что большинство клубов лиги выступило за возвращение к лимиту в пять легионеров.

В январе новосибирская «Сибирь» получила четыре технических поражения за нарушение лимита, выпустив на лед четырех хоккеистов, которые считаются иностранцами.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей ФХР КХЛ
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