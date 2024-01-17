Клуб КХЛ получил четыре «технаря» за нарушение лимита на легионеров

В четырех матчах «Сибири» на лед выходили четверо легионеров при лимите в три человека. Дело в том, что Федор Гордеев имеет два гражданства (России и США), но в нынешнем сезоне считается легионером. «Сибирь» лишилась четырех очков

Игроки «Сибири» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Новосибирской «Сибири» присуждено четыре технических поражения за нарушение лимита на легионеров. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

В матчах против «Авангарда», «Барыса» (две игры) и «Автомобилиста» новосибирским клубом было допущено нарушение регламента КХЛ — не больше трех иностранных игроков в заявке. Но в этих матчах статус легионера имели следующие игроки: канадцы Энди Андреофф, Тейлор Бек и Тревор Мерфи, а также Федор Гордеев (у него два гражданства — России и США).

«После идентификации нарушения была проведена дополнительная проверка, установленного на сезон спортивного гражданства Гордеева, имеющего российский паспорт. По итогам было подтверждено, что Гордеев не имеет права выступать за сборную России. При этом о легионерском статусе игрока Гордеева клубу было известно во время заявки на сезон», — говорится в сообщении.

В соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ, на «Сибирь» налагается денежный штраф, результаты соответствующих матчей аннулируются, а новосибирскому клубу засчитываются технические поражения.

В матчах с «Авангардом» и «Автомобилистом» «Сибирь» проиграла в основное время, поэтому в данном случае результат матча остается прежним.

Таким образом, «Сибирь» лишилась четырех очков. После этого команда опустилась с восьмого на девятое место в Восточной конференции (51 очко в 52 матчах).