Клуб КХЛ получил четыре «технаря» за нарушение лимита на легионеров
Новосибирской «Сибири» присуждено четыре технических поражения за нарушение лимита на легионеров. Об этом сообщается на сайте КХЛ.
В матчах против «Авангарда», «Барыса» (две игры) и «Автомобилиста» новосибирским клубом было допущено нарушение регламента КХЛ — не больше трех иностранных игроков в заявке. Но в этих матчах статус легионера имели следующие игроки: канадцы Энди Андреофф, Тейлор Бек и Тревор Мерфи, а также Федор Гордеев (у него два гражданства — России и США).
«После идентификации нарушения была проведена дополнительная проверка, установленного на сезон спортивного гражданства Гордеева, имеющего российский паспорт. По итогам было подтверждено, что Гордеев не имеет права выступать за сборную России. При этом о легионерском статусе игрока Гордеева клубу было известно во время заявки на сезон», — говорится в сообщении.
В соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ, на «Сибирь» налагается денежный штраф, результаты соответствующих матчей аннулируются, а новосибирскому клубу засчитываются технические поражения.
В матчах с «Авангардом» и «Автомобилистом» «Сибирь» проиграла в основное время, поэтому в данном случае результат матча остается прежним.
Таким образом, «Сибирь» лишилась четырех очков. После этого команда опустилась с восьмого на девятое место в Восточной конференции (51 очко в 52 матчах).
На связи с проверенными новостями
Новую платную трассу в Казань закрыли из-за снега. Видео
Apple впервые за 12 лет обогнала Samsung
Украденные картины Пикассо и Шагала нашли в Бельгии. Они стоят почти $1 млн
Дмитрий Дибров будет вести новое шоу с «остросоциальными вопросами». Подробности
Россияне стали чаще покупать квартиры на вторичке. В 2023-м установили рекорд
В России появился новый кроссовер за 3 млн рублей. Фото и характеристики
В Китае рекордные показатели смертности. За год население сократилось на 2 млн человек