КХЛ: клубы проголосовали за повышение лимита на легионеров с трех до пяти

Клубы КХЛ проголосовали за увеличение лимита на легионеров до пяти

С этого сезона клубы могут заявлять только трех легионеров вместо пяти. 15 из 20 клубов проголосовали за возвращение к прежнему лимиту

Хоккеист «Амура» Кэмерон Ли (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Большинство клубов КХЛ выступило за возвращение к лимиту в пять легионеров, сообщили ТАСС в пресс-службе лиги.

С этого сезона командам КХЛ, согласно утвержденному Минспортом лимиту, разрешено заявлять только трех иностранцев на матч.

«15 из 20 российских клубов КХЛ проголосовали за увеличение лимита на легионеров с трех до пяти», — заявили в КХЛ, отметив, что лига также считает пять иностранцев оптимальным количеством.

В январе новосибирская «Сибирь» получила четыре технических поражения за нарушение лимита, выпустив на лед четырех хоккеистов, которые считаются иностранцами. Одним из них был Федор Гордеев, у которого есть гражданства России и США, но он считается легионером, так как не имеет права выступать за сборную России.

На фоне сокращения лимита на легионеров несколько иностранных игроков получили российское гражданство, в частности канадцы Брэндон Лайпсик (СКА) и Кэмерон Ли («Амур»).