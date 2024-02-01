Клубы КХЛ проголосовали за увеличение лимита на легионеров до пяти
Большинство клубов КХЛ выступило за возвращение к лимиту в пять легионеров, сообщили ТАСС в пресс-службе лиги.
С этого сезона командам КХЛ, согласно утвержденному Минспортом лимиту, разрешено заявлять только трех иностранцев на матч.
«15 из 20 российских клубов КХЛ проголосовали за увеличение лимита на легионеров с трех до пяти», — заявили в КХЛ, отметив, что лига также считает пять иностранцев оптимальным количеством.
В январе новосибирская «Сибирь» получила четыре технических поражения за нарушение лимита, выпустив на лед четырех хоккеистов, которые считаются иностранцами. Одним из них был Федор Гордеев, у которого есть гражданства России и США, но он считается легионером, так как не имеет права выступать за сборную России.
На фоне сокращения лимита на легионеров несколько иностранных игроков получили российское гражданство, в частности канадцы Брэндон Лайпсик (СКА) и Кэмерон Ли («Амур»).
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