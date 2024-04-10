Фьюри рассказал о своем «секретном оружии» перед боем с Усиком

Британский боксер заявил, что готовиться к бою ему снова помогает отец, которого не было в тренировочном лагере перед поединком с Франсисом Нганну. Фьюри тогда неожиданно чуть не проиграл экс-чемпиону UFC, побывав в нокдауне

Тайсон Фьюри (Фото: Nathan Stirk / Getty Images)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри рассказал на пресс-конференции, что готовиться к предстоящему бою с украинцем Александром Усиком ему снова помогает отец, который является для него «секретным оружием».

«Очевидно, что я усердно тренируюсь. Я в фантастической форме, и мне предстоит важный бой. Нет права на ошибку, нет места неправильным тренировкам или любым другим проблемам, поэтому мы должны пройти через это», — цитирует Фьюри talkSPORT.

По словам Фьюри, он проводит фантастический тренировочный лагерь. «Меня окружает хорошая команда, и все идет по плану. Никаких жалоб, я усердно работаю. Со мной секретное оружие, на этот раз мой отец в лагере», — добавил британец.

Джон Фьюри не помогал сыну готовиться к предыдущему бою — против экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну. В том поединке британец неожиданно побывал в нокдауне, хотя и одержал победу. Джон Фьюри тогда говорил, что неубедительное выступление сына было во многом связано с тем, что Тайсон окружил себя не теми людьми, и назвал его тренировочный лагерь перед тем поединком «цирком».

Бой между Фьюри и Усиком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе пройдет 18 мая в Саудовской Аравии.