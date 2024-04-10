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Монсон заявил об угрозах и потере друзей после отказа от паспорта США

Джефф Монсон: я стал изгоем в своей семье после отказа от гражданства США
Боец ММА, который в 2023 году отказался от гражданства США, рассказал, что получает много угроз, потерял нескольких друзей и стал изгоем в своей семье
Джефф Монсон
Джефф Монсон (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Боец ММА Джефф Монсон рассказал «РИА Новости», что после отказа от гражданства США стал получать много угроз.

«Поступает много писем с угрозами от людей из Америки, я потерял нескольких друзей», — сказал Монсон.

По словам 53-летнего бойца, в своей семье он стал изгоем. «Большая часть моей семьи, мои тети, дяди, двоюродные братья и сестры больше не разговаривают со мной, я как изгой в семейном кругу, но это того стоит», — добавил Монсон.

Джефф Монсон заявил, что перестал быть гражданином США
Спорт
Джефф Монсон

Он отметил, что не жалеет о принятом решении. «Жалею только об одном — у меня в США остались дети, я не могу их навестить. Но они могут приехать в Россию по визе, мы можем встретиться в другой стране, например в Турции», — заключил Монсон.

Боец в августе 2022 года сообщил о планах отказаться от гражданства США. Он заявлял, что не согласен с политикой США, которые вмешиваются в дела других стран. В конце мая 2023-го Монсон сдал свой паспорт в консульстве США в Стамбуле.

Монсон с мая 2018 года является гражданином России, а в сентябре того же года стал депутатом Совета Красногорского городского округа Московской области от «Единой России».

В сентябре 2023 года Монсона избрали в парламент Башкирии. Он говорил, что в будущем планирует избираться в Государственную думу.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) Джефф Монсон угрозы
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