Джефф Монсон заявил, что перестал быть гражданином США
Боец ММА Джефф Монсон рассказал «Матч ТВ», что официально больше не является гражданином США.
«Наконец‑то я не гражданин США. Я отказался от американского гражданства 23 мая в Стамбуле, но только сейчас получил уведомление, что больше не являюсь гражданином США», — сказал Монсон.
Боец в августе 2022 года сообщил о планах отказаться от гражданства США. Он заявлял, что не согласен с политикой США, которые вмешиваются в дела других стран.
Монсон с мая 2018 года является гражданином России, а в сентябре того же года стал депутатом совета Красногорского городского округа Московской области от «Единой России». 16 декабря Монсон участвует в собрани инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты, передал корреспондент РБК.
В сентябре этого года Монсона избрали в парламент Башкирии. Он говорил, что в будущем планирует избираться в Государственную думу.
На счету 52-летнего Монсона 61 победа, 26 поражений и две ничьих в ММА.
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