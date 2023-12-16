Джефф Монсон заявил, что перестал быть гражданином США

Свой паспорт Монсон сдал еще в мае в Стамбуле, но только сейчас получил уведомление, что больше не является гражданином США. В сентябре бойца ММА избрали в парламент Башкирии

Джефф Монсон (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Боец ММА Джефф Монсон рассказал «Матч ТВ», что официально больше не является гражданином США.

«Наконец‑то я не гражданин США. Я отказался от американского гражданства 23 мая в Стамбуле, но только сейчас получил уведомление, что больше не являюсь гражданином США», — сказал Монсон.

Боец в августе 2022 года сообщил о планах отказаться от гражданства США. Он заявлял, что не согласен с политикой США, которые вмешиваются в дела других стран.

Монсон с мая 2018 года является гражданином России, а в сентябре того же года стал депутатом совета Красногорского городского округа Московской области от «Единой России». 16 декабря Монсон участвует в собрани инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты, передал корреспондент РБК.

В сентябре этого года Монсона избрали в парламент Башкирии. Он говорил, что в будущем планирует избираться в Государственную думу.

На счету 52-летнего Монсона 61 победа, 26 поражений и две ничьих в ММА.