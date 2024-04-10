Медведев победил француза Монфиса на «Мастерс» в Монте-Карло и вышел на Хачанова

Медведев впервые в карьере обыграл француза на грунте на турнирах ATP

Первая ракетка России во втором круге на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло обыграл Гаэля Монфиса в двух сетах. Следующим соперником Медвева будет соотечественник Карен Хачанов

Даниил Медведев (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Во втором круге 28-летний россиянин, посеянный на турнире под четвертым номером, победил француза Гаэля Монфиса, 40-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:4.

Примечательно, что Медведев впервые в своей карьере обыграл французского теннисиста на грунте на турнирах ATP. До этого у него было шесть поражений, а последний раз представителя Франции россиянин побеждал на таком покрытии девять лет назад — в 2015 году на турнире серии «Фьючерс».

В личных встречах у Медведева и Монфиса счет стал 2–2.

Следующим соперником Медведева будет соотечественник Карен Хачанов (17-й номер рейтинга ATP).

Медведев сейчас занимает четвертое место в рейтинге АТР. За свою карьеру он выиграл 20 титулов ATP в одиночном разряде.

Турнир в Монте-Карло завершится 14 апреля. Призовой фонд соревнований составляет €5,95 млн. Турнир относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.