Худший клуб сезона в КХЛ нашел нового главного тренера

Павел Десятков, который работал помощником Олега Браташа в тольяттинской «Ладе», сменит в «Витязе» Дмитрия Рябыкина. Подмосковный клуб набрал наименьшее количество очков в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ — 48

Павел Десятков (слева) (Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС)

Новым главным тренером подмосковного клуба КХЛ «Витязь» станет Павел Десятков. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор тольяттинской «Лады» Александр Чеботарев, где Десятков был помощником главного тренера Олега Браташа.

«Павлу Десяткову поступило предложение о работе главным тренером «Витязя», он его принял», — сказал Чеботарев.

По словам Чеботарева, в «Ладе» не стали удерживать Десяткова. «Не каждый день такие предложения поступают, это определенный карьерный рост. Я считаю, мы не имеем морального права его удерживать здесь. Со всеми он переговорил, всех поставил в известность, общее мнение такое, что никто не возражает против его перехода», — добавил гендиректор «Лады».

«Витязь» 18 марта сообщил, что не будет продлевать контракт с Дмитрием Рябыкиным, он возглавил команду в октябре 2023 года. «Витязь» стал последним в Западной конференции, набрав наименьшее количество очков в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ среди всех клубов — 48.

Десяткову 49 лет, он впервые в своей карьере возглавит клуб КХЛ. Ранее он тренировал «Рязань», пермский «Молот-Прикамье», самарский ЦСК ВВС и красноярский «Сокол».