Худшая команда КХЛ отказалась продлевать контракт с главным тренером

Рябыкин возглавил «Витязь» в октябре 2023 года. «Витязь» набрал наименьшее количество очков в прошедшем регулярном чемпионате — 48

Фото: ХК "Витязь"

Подмосковный клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» отказался продлевать контракт с 47-летним главным тренером Дмитрием Рябыкиным. Об этом сообщила пресс-служба «Витязя».

«Вместе с Рябыкиным уходит из клуба и тренер Алексей Бондарев, — говорится в сообщении. — Контракты с обоими продлены не будут».

Рябыкин возглавил «Витязь» в октябре 2023 года. Клуб набрал наименьшее количество очков в прошедшем регулярном чемпионате — 48.

В 2022 году Рябыкин возглавлял омский «Авангард», позднее работал в магнитогорском «Металлурге».