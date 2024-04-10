Международная федерация впервые в истории выплатит призовые за Олимпиаду

Каждый победитель Олимпийских игр в Париже в соревнованиях по легкой атлетике получит по $50 тыс. от World Athletics

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) будет выплачивать призовые за золотые медали на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте организации.

World Athletics станет первой международной спортивной федерацией, которая будет платить деньги за успехи на Играх.

Всего World Athletics выделила $2,4 млн на эту инициативу. Каждый спортсмен, завоевавший в Париже золотую медаль, получит $50 тыс. В случае победы в эстафете сумма будет разделена на всю команду.

Эти деньги World Athletics выделила из доли доходов Международного олимпийского комитета (МОК), которую организация получает каждые четыре года.

На следующих Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе призовые также будут выплачены серебряным и бронзовым призерам.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

На Играх российские спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе. Однако ранее глава World Athletics Себастьян Коу говорил, что легкоатлетов из России в Париже не будет.