Российских легкоатлетов не допустили на Олимпиаду в Париже

Глава World Athletics подчеркнул, что позиция организации по допуску россиян не изменилась

Российские легкоатлеты не будут допущены до Олимпиады в Париже, заявил президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу.

«Нет», — ответил Коу на вопрос журналиста, изменилась ли позиция федерации на фоне решения МОК.

Он заявил, что легкоатлетическая федерация имеет свою позицию по этому вопросу. «У международных федераций есть приоритетное право давать собственную оценку отбора спортсменов. У нас есть четкая позиция, которая не изменилась», — сказал он.

Коу добавил, что отрицательно относится к планам проведения Игр дружбы в России, так как они не совпадают с ценностями организации. «Я не очень впечатлен идеей Игр дружбы. Несколько федераций сделали запрос по поводу участия в этих соревнованиях, мы ответили, что это не очень совпадает с нашими ценностями. И в наш календарь это тоже не очень вписывается. Так что это не то, о чем мы сильно задумываемся», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).

В пятницу МОК объявил о том, что допускает россиян и белорусов до Олимпиады, но с рядом требований к потенциальным участникам. Например, соревноваться они смогут исключительно как нейтральные спортсмены без упоминания страны (называться команда будет «индивидуальные нейтральные атлеты»); участвовать в командных соревнованиях россияне и белорусы не смогут.

Также не будут допущены спортсмены, имеющие отношение к силовым структурам России и Белоруссии; все потенциальные участники должны согласиться с обновленной хартией, в которой говорится о мирных задачах олимпийского движения.