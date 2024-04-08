Олимпийские кольца установят на Эйфелевой башне к Играм в Париже

Конструкция размером 29х15 м будет размещена на башне со стороны Сены в ближайшие недели

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Олимпийские кольца появятся на Эйфелевой башне к Играм в Париже, сообщили AFP в оргкомитете и управляющей компании памятника.

Кольца установят в ближайшие недели со стороны башни, которая обращена к реке Сене.

По данным Le Parisien, кольца будут находиться на высоте около 60 м. Сама конструкция будет шириной 29 м и высотой 15 м.

В мае прошлого года Reuters сообщало о планах разместить на Эйфелевой башне Олимпийский огонь.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

В ней смогут принять не более 55 российских спортсменов в нейтральном статусе.

Пять переплетенных колец синего, желтого, черного, зеленого и красного цветов символизируют пять участвующих в Играх континентов, этот олимпийский символ был придуман Пьером де Кубертеном.