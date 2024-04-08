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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Олимпийские кольца установят на Эйфелевой башне

Олимпийские кольца установят на Эйфелевой башне к Играм в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Конструкция размером 29х15 м будет размещена на башне со стороны Сены в ближайшие недели
Фото: Aurelien Meunier / Getty Images
Фото: Aurelien Meunier / Getty Images

Олимпийские кольца появятся на Эйфелевой башне к Играм в Париже, сообщили AFP в оргкомитете и управляющей компании памятника.

Кольца установят в ближайшие недели со стороны башни, которая обращена к реке Сене.

По данным Le Parisien, кольца будут находиться на высоте около 60 м. Сама конструкция будет шириной 29 м и высотой 15 м.

В мае прошлого года Reuters сообщало о планах разместить на Эйфелевой башне Олимпийский огонь.

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Фото:Aurelien Meunier / Getty Images

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.

В ней смогут принять не более 55 российских спортсменов в нейтральном статусе.

Пять переплетенных колец синего, желтого, черного, зеленого и красного цветов символизируют пять участвующих в Играх континентов, этот олимпийский символ был придуман Пьером де Кубертеном.

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Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 Париж Эйфелева башня
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