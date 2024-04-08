Олимпийские кольца установят на Эйфелевой башне
Олимпийские кольца установят на Эйфелевой башне к Играм в Париже
Конструкция размером 29х15 м будет размещена на башне со стороны Сены в ближайшие недели
Олимпийские кольца появятся на Эйфелевой башне к Играм в Париже, сообщили AFP в оргкомитете и управляющей компании памятника.
Кольца установят в ближайшие недели со стороны башни, которая обращена к реке Сене.
По данным Le Parisien, кольца будут находиться на высоте около 60 м. Сама конструкция будет шириной 29 м и высотой 15 м.
В мае прошлого года Reuters сообщало о планах разместить на Эйфелевой башне Олимпийский огонь.
Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа.
В ней смогут принять не более 55 российских спортсменов в нейтральном статусе.
Пять переплетенных колец синего, желтого, черного, зеленого и красного цветов символизируют пять участвующих в Играх континентов, этот олимпийский символ был придуман Пьером де Кубертеном.