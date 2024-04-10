 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Овечкин установил рекорд НХЛ, забросив 30 шайб в 18 сезонах

Овечкин побил рекорд Гартнера в НХЛ, забросив 30 шайб в 18 сезонах
Овечкин забросил 30-ю шайбу в чемпионате и стал первым игроком, кому это удавалось на протяжении 18 сезонов. Россиянин опередил по этому показателю другую легенду «Вашингтона» Майка Гартнера
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: James Guillory / USA Today Sports / Reuters)

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ, который забросил 30 шайб в 18 сезонах.

В матче с «Детройт Ред Уингз» Овечкин забил на 39-й минуте и довел счет своим голам в текущем регулярном чемпионате до 30. 

До этого Овечкин делил лидерство по этому показателю с легендой «Вашингтона» канадцем Майком Гартнером.

Овечкин побил рекорд НХЛ по количеству заброшенных шайб в апреле
Спорт
Александр Овечкин

Ближайший преследователь Овечкина по этому показателю из действующих игроков — 36-летний канадец Сидни Кросби из «Питтсбург Пингвинз» (12 сезонов, включая этот).

Овечкин является рекордсменом НХЛ по количеству сезонов с 40 голами и более (13) и делит лидерство по числу «регулярок» с 50+ шайбами (9, столько же у Уэйна Гретцки и Майка Босси).

Член Зала хоккейной славы Гартнер провел в НХЛ 19 сезонов в 1979-1998 годах, в том числе десять сезонов играл за «Вашингтон», где его 11-й номер был выведен из обращения в 2008 году.

После ухода из «Кэпиталз» Гартнер играл за «Миннесота Норт Старз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Торонто Мейпл Лифс» и «Финикс Койотис».

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Овечкин прервал четырехматчевую безголевую серию
Спорт
Овечкин поднялся на 35-е место по числу сыгранных матчей в НХЛ
Спорт
Овечкин обратился к 8-летнему хоккеисту, сбитому террористами у «Крокуса»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 100,75 (+0,52) Инвестиции, 09 апр, 17:05 Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 92,75 (+0,17) Инвестиции, 09 апр, 17:05
Овечкин установил рекорд НХЛ, забросив 30 шайб в 18 сезонах Спорт, 03:48
Госкомиссия допустила ракету «Ангара-А5» к повторному запуску Технологии и медиа, 03:29
В Николаеве прогремели взрывы Политика, 03:23
Три человека погибли из-за взрыва на гидроэлектростанции в Италии Общество, 02:54
Замгенсека НАТО заявил о недоверии к России в переговорах Политика, 02:49
США одобрили возможную продажу Украине системы обслуживания ЗРК Hawk Политика, 02:36
Россия и Украина запросили заседание по ситуации на ЗАЭС Политика, 02:27
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
МВД объявило в розыск фемактивистку и писательницу Дарью Серенко Политика, 01:42
Зеленский заявил о плане нового контрнаступления Политика, 01:36
В Швейцарии потребовали выхода из Совета Европы из-за иска пенсионерок Политика, 01:21
На Урале лежащего в коме участника спецоперации признали дезертиром Политика, 00:39
Власти Украины отказались включать в законодательство сроки демобилизации Политика, 00:26
«Абаскаль остановился». Нужно ли «Спартаку» увольнять главного тренера Спорт, 00:10
«Реал» не смог победить «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала ЛЧ Спорт, 00:05