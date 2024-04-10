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Эксклюзив

Какие рекорды побил Овечкин в НХЛ

Овечкин побил третий рекорд НХЛ за месяц
Александр Овечкин побил 27-летний рекорд Национальной хоккейной лиги, который стал для него четвертым в нынешнем сезоне. Два из них принадлежали Уэйну Гретцки. Какие рекорд побил российский форвард — в материале «РБК Спорт»
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в 18-й раз достиг 30 голов за регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги.

Он побил рекорд Майка Гартнера, державшийся в НХЛ с 1997 года. Примечательно, что Гартнер тоже является легендой «Вашингтона», за который провел большую часть карьеры. До Овечкина большинство клубных рекордов принадлежало именно Гартнеру. В 2008 году «Кэпиталз» вывели его номер из обращения.

В прошлом сезоне Овечкин стал рекордсменом по сезонам с 40+ голами. Он в 13-й раз в своей карьере достиг этой отметки, побив рекорд Уэйна Гретцки. Также он делит с Гретцки и Майком Босси рекорд по числу сезонов с 50+ голами. Овечкин является самым возрастным игроком, забросившим 50 шайб за сезон.

Какие рекорды побил Овечкин в НХЛ

Нынешний сезон является для Овечкина одним из самых слабых по статистическим показателям из-за провальной первой половины. Дебютную шайбу в сезоне он забросил лишь в пятом матче. А в конце года прервал 14-матчевую безголевую серию, нанеся за этот отрезок 51 бросок. Хотя до декабря самая длительная засуха в карьере Овечкина составляла десять матчей (22 февраля — 12 марта 2017 года).

К концу января на его счету было всего 9 шайб в 44 играх. После первой половины сезона он шел на 16-18 голов. При этом ранее он никогда не забивал менее 24 шайб. 

Февраль он встретил на отдыхе в ОАЭ, пропустив несколько игр перед Матчем звезд. А после возвращения Овечкин показал феноменальную результативность. В отрезке с февраля по апрель они занимает третье место по голам, уступая только лидерам снайперской гонки — 26-летнему американскому форварду «Торонто Мэйплз Лифз» Остону Мэттьюзу и 31-летнему канадскому нападающему «Эдмонтон Ойлерз» Заку Хэйману.

Однако россиянину уже 38 лет. В таком возрасте больше за сезон забрасывали только Джонни Бьюсик (31 гол в сезоне-1973/74) и Бретт Халл (37 голов в сезоне-2002/03). На данный момент на счету Овечкина 30 голов. В полноценных регулярных чемпионатах забрасывал не менее 32 шайб.

Какие рекорды побил Овечкин в НХЛ

Несмотря на неудачи, в нынешнем сезоне российский форвард превзошел два рекорда Уэйна Гретцки — по голам в пустые ворота (56) и по заброшенным шайбам в марте (144). Также Овечкин побил рекорд по голам в апреле, который принадлежал Теему Селянне (67). Овечкин лидирует по числу голов только в этих месяцах. В остальных, кроме декабря, россиянин занимает второе-третье места.

Овечкин за карьеру побил множество рекордов и находится в сезоне от звания лучшего снайпера в истории НХЛ, который принадлежит Уэйну Гретцки (894).

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Александр Овечкин Уэйн Гретцки
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
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