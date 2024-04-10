Овечкин связал свой рекорд в НХЛ со стабильностью и хорошим здоровьем
Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что побить рекорд лиги по количеству сезонов с 30 заброшенными шайбами ему помогли стабильность и хорошее здоровье. Россиянина цитирует сайт НХЛ.
«Это большой результат. Все благодаря стабильности, очевидно, здоровью, а также моим партнерам по звену и по команде, которые находят меня на открытом льду», — сказал Овечкин.
Российский нападающий в ночь на 10 апреля отличился в матче против «Детройт Ред Уингз» (2:1) и стал первым игроком в истории НХЛ, который забросил 30 шайб в 18 сезонах. Раньше он делил лидерство по этому показателю с легендой «Вашингтона» канадцем Майком Гартнером.
Всего на счету Овечкина 894 шайбы в карьере в НХЛ. До звания лучшего снайпера за всю историю, которое удерживает Уэйн Гретцки, ему остается 42 гола.