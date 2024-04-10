 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Овечкин связал свой рекорд в НХЛ со стабильностью и хорошим здоровьем

Овечкин о рекорде по сезонам с 30 шайбами: все благодаря стабильности и здоровью
Российский форвард «Вашингтона» заявил, что ему удалось забросить 30 или более шайб в 18 сезонах в НХЛ благодаря стабильности, здоровью и партнерам по команде
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters)

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что побить рекорд лиги по количеству сезонов с 30 заброшенными шайбами ему помогли стабильность и хорошее здоровье. Россиянина цитирует сайт НХЛ.

«Это большой результат. Все благодаря стабильности, очевидно, здоровью, а также моим партнерам по звену и по команде, которые находят меня на открытом льду», — сказал Овечкин.

Какие рекорды побил Овечкин в НХЛ
Спорт
Александр Овечкин

Российский нападающий в ночь на 10 апреля отличился в матче против «Детройт Ред Уингз» (2:1) и стал первым игроком в истории НХЛ, который забросил 30 шайб в 18 сезонах. Раньше он делил лидерство по этому показателю с легендой «Вашингтона» канадцем Майком Гартнером.

Всего на счету Овечкина 894 шайбы в карьере в НХЛ. До звания лучшего снайпера за всю историю, которое удерживает Уэйн Гретцки, ему остается 42 гола.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Материалы по теме
Овечкин побил один из старейших рекордов НХЛ
Спорт
В НХЛ повторили снайперский рекорд Овечкина в ХХI веке
Спорт
Овечкин побил рекорд НХЛ по количеству заброшенных шайб в апреле
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 100,75 (+0,52) Инвестиции, 09 апр, 17:05 Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 92,75 (+0,17) Инвестиции, 09 апр, 17:05
Как выглядит подтопленный Оренбург с высоты. Видео Общество, 11:40
Почему начались проблемы у «непотопляемых» консалтеров — The Economist Pro, 11:39
Фридман отреагировал на решение суда ЕС снять с него санкции⁠ Финансы, 11:39
Иранца из команды Карпина признали лучшим игроком марта в РПЛ Спорт, 11:39
Google проиграла апелляцию об оборотном штрафе в ₽4,6 млрд за фейки Бизнес, 11:34
«МК» сообщил о найденной в «Крокус Сити Молле» записке с угрозой теракта Общество, 11:31
Инженер обвинил Boeing в игнорировании проблем при сборке самолетов Бизнес, 11:30
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Геном долголетия: что делает франшизу стабильной и успешной РБК Франшизы, 11:24
Вода в Оренбурге превысила «все самые опасные отметки» Общество, 11:14
Полный провал: 10 известных франшиз, которые не выжили РБК Франшизы, 11:04
Можно ли клеить обои на обои: разбираем нюансы Недвижимость, 11:04
Мужчина получил девять лет за попытку вступить в «Легион «Свобода России» Политика, 11:04
Возле «Крокуса» разобрали мемориал в память о жертвах теракта Общество, 11:03
Кучеров побил 42-летний рекорд в НХЛ Спорт, 11:01