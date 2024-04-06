Овечкин побил рекорд НХЛ по количеству заброшенных шайб в апреле
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» со счетом 2:4 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе проигравших дубль сделал российский форвард Александр Овечкин (4-я и 20-я минуты). У победителей отличились Джейк Гюнцель (35, 60), Мартин Нечас (52) и Себастьян Ахо (60).
38-летний Овечкин довел количество заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 851, в истории лиги по этому показателю он уступает только Уэйну Гретцки (894).
Теперь на счету россиянина 29 голов в нынешнем сезоне. До рекорда НХЛ по количеству сезонов с 30 и больше голами (18) осталось одна шайба.
Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ с 850 и более голами за один клуб.
Кроме того, Овечкин забросил уже 69 шайб в карьере в апреле и побил рекорд НХЛ, принадлежащий финну Теему Селянне (67).
«Вашингтон» потерпел пятое поражение подряд. Команда занимает девятую строчку в Восточной конференции, отставая на одно очко от зоны плей-офф. «Вашингтону» осталось провести шесть матчей до конца регулярного чемпионата.
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