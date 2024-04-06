Овечкин побил рекорд НХЛ по количеству заброшенных шайб в апреле

Две шайбы российского форварда не спасли «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ против «Каролины». Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ с 850 и более голами за одну команду

Александр Овечкин (Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters)

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» со счетом 2:4 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе проигравших дубль сделал российский форвард Александр Овечкин (4-я и 20-я минуты). У победителей отличились Джейк Гюнцель (35, 60), Мартин Нечас (52) и Себастьян Ахо (60).

38-летний Овечкин довел количество заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 851, в истории лиги по этому показателю он уступает только Уэйну Гретцки (894).

Теперь на счету россиянина 29 голов в нынешнем сезоне. До рекорда НХЛ по количеству сезонов с 30 и больше голами (18) осталось одна шайба.

Овечкин стал первым игроком в истории НХЛ с 850 и более голами за один клуб.

Кроме того, Овечкин забросил уже 69 шайб в карьере в апреле и побил рекорд НХЛ, принадлежащий финну Теему Селянне (67).

«Вашингтон» потерпел пятое поражение подряд. Команда занимает девятую строчку в Восточной конференции, отставая на одно очко от зоны плей-офф. «Вашингтону» осталось провести шесть матчей до конца регулярного чемпионата.