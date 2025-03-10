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Сборная России проведет товарищеский матч со 174-й командой мира
РФС: сборная России проведет товарищеский матч с Гренадой
Встреча пройдет в Москве 19 марта. Сборная Гренады занимает 174-е место в рейтинге ФИФА
Главный тренер сборной России Валерий Карпин
Первый товарищеский матч в 2025 году сборная России по футболу проведет против команды Гренады, которая занимает 174-е место в рейтинге ФИФА. Об этом сообщила пресс-служба РФС.
Встреча состоится 19 марта на стадионе «Динамо» в Москве.
Также на мартовский сбор у команды Валерия Карпина была запланирована игра со сборной Замбии (87-я).
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