«Факел» назвал истерией обвинения в адрес Божина в расизме в игре с «Зенитом»

Клуб РПЛ назвал истерией обвинения в адрес его игрока в расизме

«Матч ТВ» и СЭ написали, что Божин мог назвать «макакой» зенитовца Гонду, но «Факел» заявил, что якобы подтверждающий это фрагмент трансляции — «недоролик», на котором непонятно что происходит

Сергей Божин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

В воронежском «Факеле» заявили, что с недоумением наблюдают за истерией вокруг своего вице-капитана Сергея Божина, которого заподозрили в расистском поведении в матче с «Зенитом», и будут решительно защищать его от голословных обвинений.

Ранее «Матч ТВ» и «Спорт-Экспресс» написали, что Божин мог назвать «макакой» игрока «Зенита» Лусиано Гонду, и опубликовали фрагмент из трансляции на 65-й минуте матча, на котором Божин делает какой-то жест руками (журналист Иван Карпов написал, что футболист изображал плаксу). Сам Божин назвал обвинения в свой адрес цирком, а также обратил внимание, что в ролике был игровой эпизод задолго до удаления Вендела, из-за которого и разгорелся скандал.

«Мы видим чей-то недоролик, на котором непонятно кто (полный стадион вокруг) непонятно кому (в кадре Божин, Беленов и Лусиано Гонду) и непонятно что (речь нечленораздельна) произносит», — охарактеризовали видео в «Факеле», назвав ситуацию полным абсурдом.

Расистский скандал разгорелся во время матча в Воронеже 8 марта («Зенит» победил 2:0).

Вендел получил красную карточку на 74-й минуте, показав средний палец трибунам.

Позднее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что бразильца оскорбляли на расовой почве, называли «макакой», а кто-то из игроков соперника изображал обезьяну, но фамилий в клубе не называли.