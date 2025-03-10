Мирра Андреева сыграет с Рыбакиной на турнире WTA в Индиан-Уэллсе

17-летняя российская теннисистка вышла в четвертый круг турнира WTA серии «Мастерс», где встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной

Мирра Андреева (Фото: Global Look Press)

Первая ракетка России Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В матче третьего круга Андреева, посеянная на турнире под девятым номером, победила датчанку Клару Таусон (22). Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0.

В следующем круге россиянка встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (7). В последний раз теннисистки встречались 21 февраля в полуфинале турнира в Дубае, тогда победу одержала Андреева (6:4, 4:6, 6:3).

17-летняя Андреева занимает 11-е место в рейтинге WTA, она является лучшей теннисисткой России. На счету спортсменки два титула WTA в одиночном разряде. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Ролан Гаррос 2024 года. На Олимпийских играх в Париже Андреева стала серебряным призером в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.

Рыбакина родилась в Москве и до 2018 года выступала за Россию. На счету 25-летней теннисистки восемь титулов WTA, включая Уимблдон в 2022 году.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта, призовой фонд соревнований составляет более $9,6 млн. «Мастерс» — второй по престижности уровень соревнований ATP после «Большого шлема» и Итогового турнира.