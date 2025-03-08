Андреева и Медведев вышли в третий круг крупных турниров в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).
Во втором круге 29-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, победил китайца Бу Юньчаокэтэ, 71-ю ракетку мира со счетом 6:2, 6:2.
Медведев стартовал в Индиан-Уэллсе сразу со второго круга, как один из топ-8 сеяных. Его следующим соперником будет американец Алекс Михельсен (32-й номер рейтинга ATP).
Перед турниром Медведев называл корт в Индиан-Уэллсе самым медленным в его жизни. После победы в первом матче в качестве традиционного послания на телевизионной камере россиянин в шутку написал: «6:2, 6:2. 1 час 36 минут. Очень быстрый корт».
Во втором круге сенсационно завершил борьбу немец Александр Зверев, вторая ракетка мира. Он уступил голландцу Таллону Грикспору — 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7). Также вылетел россиянин Роман Сафиуллин, уступивший итальянцу Лоренцо Музетти — 5:7, 7:5, 2:6.
Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта, призовой фонд соревнований составляет более $9,6 млн. «Мастерс» — второй по престижности уровень соревнований ATP после «Большого шлема» и Итогового турнира.
Параллельно в Индиан-Уэллсе проходит «тысячник» WTA (призовой фонд — $8,96 млн). Мирра Андреева, первая ракетка России и девятая сеяная, победила во втором круге уроженку Москвы Варвару Грачеву, которая представляет Францию, со счетом 7:5, 6:4. Дальше она встретится с датчанкой Кларой Таусон.
Россиянка Анна Калинская в первом круге уступила американке Алисии Паркс — 4:6, 3:6.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».