Мирра Андреева и Даниил Медведев синхронно вышли в третий круг в Индиан-Уэллсе

Андреева и Медведев вышли в третий круг крупных турниров в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев легко победил китайца Бу Юньчаокэтэ (6:2, 6:2) и пошутил про быстрый корт в Индиан-Уэллсе, а Мирра Андреева обыграла уроженку Москвы Варвару Грачеву (7:5, 6:4)

Даниил Медведев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Во втором круге 29-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, победил китайца Бу Юньчаокэтэ, 71-ю ракетку мира со счетом 6:2, 6:2.

Медведев стартовал в Индиан-Уэллсе сразу со второго круга, как один из топ-8 сеяных. Его следующим соперником будет американец Алекс Михельсен (32-й номер рейтинга ATP).

Перед турниром Медведев называл корт в Индиан-Уэллсе самым медленным в его жизни. После победы в первом матче в качестве традиционного послания на телевизионной камере россиянин в шутку написал: «6:2, 6:2. 1 час 36 минут. Очень быстрый корт».

Во втором круге сенсационно завершил борьбу немец Александр Зверев, вторая ракетка мира. Он уступил голландцу Таллону Грикспору — 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7). Также вылетел россиянин Роман Сафиуллин, уступивший итальянцу Лоренцо Музетти — 5:7, 7:5, 2:6.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта, призовой фонд соревнований составляет более $9,6 млн. «Мастерс» — второй по престижности уровень соревнований ATP после «Большого шлема» и Итогового турнира.

Параллельно в Индиан-Уэллсе проходит «тысячник» WTA (призовой фонд — $8,96 млн). Мирра Андреева, первая ракетка России и девятая сеяная, победила во втором круге уроженку Москвы Варвару Грачеву, которая представляет Францию, со счетом 7:5, 6:4. Дальше она встретится с датчанкой Кларой Таусон.

Россиянка Анна Калинская в первом круге уступила американке Алисии Паркс — 4:6, 3:6.