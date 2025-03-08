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Андреева и Медведев вышли в третий круг крупных турниров в Индиан-Уэллсе

Мирра Андреева и Даниил Медведев синхронно вышли в третий круг в Индиан-Уэллсе
Даниил Медведев легко победил китайца Бу Юньчаокэтэ (6:2, 6:2) и пошутил про быстрый корт в Индиан-Уэллсе, а Мирра Андреева обыграла уроженку Москвы Варвару Грачеву (7:5, 6:4)
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира ATP серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Во втором круге 29-летний россиянин, посеянный на турнире под пятым номером, победил китайца Бу Юньчаокэтэ, 71-ю ракетку мира со счетом 6:2, 6:2.

Медведев стартовал в Индиан-Уэллсе сразу со второго круга, как один из топ-8 сеяных. Его следующим соперником будет американец Алекс Михельсен (32-й номер рейтинга ATP).

Перед турниром Медведев называл корт в Индиан-Уэллсе самым медленным в его жизни. После победы в первом матче в качестве традиционного послания на телевизионной камере россиянин в шутку написал: «6:2, 6:2. 1 час 36 минут. Очень быстрый корт».

Во втором круге сенсационно завершил борьбу немец Александр Зверев, вторая ракетка мира. Он уступил голландцу Таллону Грикспору — 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7). Также вылетел россиянин Роман Сафиуллин, уступивший итальянцу Лоренцо Музетти — 5:7, 7:5, 2:6.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 16 марта, призовой фонд соревнований составляет более $9,6 млн. «Мастерс» — второй по престижности уровень соревнований ATP после «Большого шлема» и Итогового турнира.

Параллельно в Индиан-Уэллсе проходит «тысячник» WTA (призовой фонд — $8,96 млн). Мирра Андреева, первая ракетка России и девятая сеяная, победила во втором круге уроженку Москвы Варвару Грачеву, которая представляет Францию, со счетом 7:5, 6:4. Дальше она встретится с датчанкой Кларой Таусон.

Россиянка Анна Калинская в первом круге уступила американке Алисии Паркс — 4:6, 3:6.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис ATP WTA Мирра Андреева Даниил Медведев Александр Зверев
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
Мирра Андреева фото

Мирра Андреева

спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
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