«Оренбург» продлил безвыигрышную серию «Балтики» в РПЛ до девяти матчей

«Оренбург» прервал девятиматчевую серию без побед в РПЛ, забив решающий гол на 81-й минуте. Арбитр Владимир Москалев не объявлял по громкой связи решения VAR по двум эпизодам, как это теперь предписано РФС

Фото: Телеграм-канал ФК «Оренбург»

«Оренбург» победил калининградскую «Балтику» в домашнем матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0.

Гол на 81-й минуте забил Джимми Марин.

На 73-й минуте игрок хозяев Дмитрий Воробьев не реализовал пенальти. В начале первого тайма не засчитали взятие ворот игроком «Балтики» Данилой Козловым.

Главный арбитр встречи Владимир Москалев не объяснял решения VAR по громкой связи. В конце февраля РФС объявил, что судьи будут сообщать о своих решениях в случае обращения к VAR.

«Балтика» не побеждает в РПЛ с 7 октября, когда обыграла дома «Оренбург», и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Калининградский клуб — худший в сезоне по набранным на выезде очкам (два в десяти играх). Команда не забивает на протяжении восьми игр — это третья по длительности «сухая» серия в истории чемпионата России после десяти матчей без голов «СКА-Хабаровска» (2017/18) и 12 игр «Томи» (2011/12).

«Оренбург» прервал девятиматчевую серию без побед и выиграл в РПЛ впервые с 30 сентября. У команды 14-е место в РПЛ.