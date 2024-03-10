«Оренбург» продлил безвыигрышную серию «Балтики» в РПЛ до девяти матчей
«Оренбург» победил калининградскую «Балтику» в домашнем матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0.
Гол на 81-й минуте забил Джимми Марин.
На 73-й минуте игрок хозяев Дмитрий Воробьев не реализовал пенальти. В начале первого тайма не засчитали взятие ворот игроком «Балтики» Данилой Козловым.
Главный арбитр встречи Владимир Москалев не объяснял решения VAR по громкой связи. В конце февраля РФС объявил, что судьи будут сообщать о своих решениях в случае обращения к VAR.
«Балтика» не побеждает в РПЛ с 7 октября, когда обыграла дома «Оренбург», и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
Калининградский клуб — худший в сезоне по набранным на выезде очкам (два в десяти играх). Команда не забивает на протяжении восьми игр — это третья по длительности «сухая» серия в истории чемпионата России после десяти матчей без голов «СКА-Хабаровска» (2017/18) и 12 игр «Томи» (2011/12).
«Оренбург» прервал девятиматчевую серию без побед и выиграл в РПЛ впервые с 30 сентября. У команды 14-е место в РПЛ.
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