Игорь Акинфеев обновил два рекорда РПЛ в матче с «Крыльями Советов»

Акинфеев обновил два рекорда РПЛ в матче с «Крыльями Советов»

Игорь Акинфеев отразил 19-й пенальти в рамках чемпионатов России и провел 250-й «сухой» матч

Игорь Акинфеев (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев обновил несколько рекордов Российской премьер-лиги (РПЛ) в гостевом матче 20-го тура против самарских «Крыльев Советов».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу ЦСКА. Дубль сделал Виллиан Роша.

Для Акинфеева это уже 250-й матч на ноль в РПЛ в карьере. 37-летний капитан ЦСКА с огромным преимуществом лидирует по этому показателю. На втором месте Сергей Рыжиков с 134 «сухими» матчами.

Кроме того, в концовке второго тайма Акинфеев отразил уже свой 19-й пенальти в рамках чемпионатов России, обновив рекорд турнира по этому показателю. У Романа Березовского и Александра Беленова по 14 отраженных 11-метровых.