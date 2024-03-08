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Акинфеев обновил два рекорда РПЛ в матче с «Крыльями Советов»

Игорь Акинфеев обновил два рекорда РПЛ в матче с «Крыльями Советов»
Игорь Акинфеев отразил 19-й пенальти в рамках чемпионатов России и провел 250-й «сухой» матч
Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев обновил несколько рекордов Российской премьер-лиги (РПЛ) в гостевом матче 20-го тура против самарских «Крыльев Советов».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу ЦСКА. Дубль сделал Виллиан Роша.

Для Акинфеева это уже 250-й матч на ноль в РПЛ в карьере. 37-летний капитан ЦСКА с огромным преимуществом лидирует по этому показателю. На втором месте Сергей Рыжиков с 134 «сухими» матчами.

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Виллиан Роша

Кроме того, в концовке второго тайма Акинфеев отразил уже свой 19-й пенальти в рамках чемпионатов России, обновив рекорд турнира по этому показателю. У Романа Березовского и Александра Беленова по 14 отраженных 11-метровых.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК ЦСКА Игорь Акинфеев
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