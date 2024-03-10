Анчелотти грозит тюрьма. Кого еще из звезд хотели посадить из-за налогов

Испанская прокуратура запросила 4 года и 9 месяцев заключения для тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти по обвинениям в неуплате налогов. «РБК Спорт» вспоминает, кто еще из звезд футбола имел похожие проблемы

Карло Анчелотти (Фото: Jan Woitas / Global look press)

Диего Марадона

Не выплатил: €40 млн

Аргентинец стал участником одного из самых длительных судебных разбирательств по делу о неуплате налогов. В 2013 году завершился суд, который длился аж 30 лет. Футболист обвинялся итальянскими налогово-контрольными службами в уклонении от уплаты налогов на сумму около €40 млн.



В 2006 году итальянская полиция конфисковала у Марадоны сережки стоимостью $6 тыс., а также часы Rolex общей стоимостью €10 тыс. Полицейские заявляли, что действуют согласно судебному ордеру, который разрешает им конфисковать у футболиста любые ценности в счет погашения задолженности.



Решение прекратить судебное преследование футболиста за неуплату налогов было принято в 2013-м году, однако налоговая служба не списала задолженность. В 2024 году, уже после смерти легендарного футболиста, кассационный суд удовлетворил последнее ходатайство, представленное от имени наследников футболиста, что «свидетельств уклонения от уплаты налогов нет».

Криштиану Роналду

Не выплатил: €14,7 млн

В июне 2017 года прокуратура Испании выдвинула обвинения против, выступавшего тогда за мадридский «Реал» игрока, за неуплату налогов в размере €14,7 млн. СМИ писали, что Роналду намеренно использовал счета в офшорах, чтобы скрыть свои доходы за последние несколько лет. В частности, налоговая служба королевства утверждает, что футболист уклонялся от налогов с 2011 по 2014 год.

После обращения испанской прокуратуры «Реал» официально заявил, что уверен в невиновности футболиста. В августе 2018 года, пытаясь избежать условного наказания, Роналду выплатил большую часть штрафа, переведя испанскому казначейству €13,4 млн. 22 января 2019 года он был приговорен к условному заключению сроком на 23 месяца и выплате более €19 млн штрафа.

Лионель Месси

Не выплатил: €4,1 млн

Верховный суд Испании в мае 2017 года утвердил приговор нападающему «Барселоны» Лионелю Месси и его отцу Хорхе Орасио Месси, которые обвинялись в уклонении от уплаты налогов на общую сумму €4,1 млн. Суд признал их виновными в эпизодах уклонения от уплаты налогов и приговорил обоих к 21 месяцу тюрьмы, что по испанскому законодательству заменяется условным сроком.

В ходе судебного процесса прокуроры утверждали, что Лионель Месси и его отец использовали сеть подставных фирм для сокрытия доходов. Речь шла о суммах, полученных от рекламных контрактов футболиста в 2007–2009 годах, в том числе с такими компаниями, как Danone, Adidas, PepsiCo и Procter & Gamble.

Лионель заявлял, что он «ничего не знал» о своих финансовых делах и не подозревал о каких-либо нарушениях, когда отец просил его подписать контракты или документы, связанные с правами на его изображения.

Жозе Моуринью

Не выплатил: €3,3 млн



Испанская прокуратура 20 июня 2017 года обвинила, возглавлявшего тогда английский «Манчестер Юнайтед», тренера в уклонении от уплаты налогов на общую сумму €3,3 млн. По данным ведомства, Моуринью нарушал финансовое законодательство с 2011 по 2012 год, когда был главным тренером мадридского «Реала», не задекларировав доход от использования прав на свое изображение.



Португальский тренер сначала отвергал обвинения, заявив, что за время работы в Испании он выплатил более €26 млн налогов, однако позднее пошел на сделку со следствием, признав вину в обмен на условное наказание.



В итоге суд приговорил Моуринью 5 февраля 2019 года к году лишения свободы и штрафу в размере около €2 млн. Однако в тюрьме он не сидел. Испанское законодательство позволяет не отбывать реальный срок в том случае, если приговор составляет не более двух лет, а преступление было совершено впервые.

Карло Анчелотти

Не выплатил: €1 млн

На этой неделе испанская прокуратура запросила 4 года и 9 месяцев заключения для 64-летнего главного тренера мадридского «Реала» по двум обвинениям в неуплате налогов на сумму более €1 млн. Оба дела связаны с его первым приходом в Мадрид в 2013–2015 годах.

На тот момент он был налоговым резидентом Италии, но декларировал только выплаты от «Реала», скрыв доходы от имиджевых прав, которые были переданы другим юрлицам. Прокуратура сообщает, что тренер пошел по «сложному и запутанному» пути сокрытия доходов от имиджевых прав с помощью сети трастов и компаний.

Почему столько дел связано с Испанией?

После перехода Дэвида Бекхэма из «Манчестер Юнайтеда» в «Реал» в Испании появился закон, в народе и в СМИ его прозвали как «Закон Бекхэма». Это правило было введено в 2005 году и позволяло иностранным работникам, переезжающим на работу в Испанию, платить налог по фиксированной ставке 24% вместо прогрессивной ставки, которая могла достигать 43%. Хотя оно было направлено на привлечение высококвалифицированных специалистов, наибольшую известность оно получило благодаря использованию его футболистами и другими спортсменами для уменьшения своих налоговых обязательств.

До этого испанское законодательство позволяло тем, кто живет и работает в стране, выбрать налоговый статус нерезидента при соблюдении некоторых условий. Закон продержался недолго и был отменен в 2010 году. Многие обвинения в адрес футболистов появились как раз в 2011 году и позднее. Однако в 2023 году закон вернули.