 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Спорт ,  
0 

Суд Италии посмертно оправдал Марадону по делу о неуплате налогов

Кассационный суд Италии посмертно оправдал Марадону по делу о неуплате налогов
По словам адвоката Диего Марадоны Анджело Пизани, Кассационный суд признал, что «свидетельств уклонения от уплаты налогов нет»
Диего Марадона
Диего Марадона (Фото: Chris McGrath/Getty Images)

Аргентинский футболист Диего Марадона окончательно оправдан в Италии, где обвинялся в неуплате налогов, сообщил Reuters адвокат футболиста Анджело Пизани. По его словам, Кассационный суд (высшая судебная инстанция) признал, что «нет свидетельств уклонения от уплаты налогов».

Адвокат напомнил, что с Марадоны, который в конце 1980-х годов играл в «Наполи», в Италии пытались взыскать €40 млн. «Эту историю можно объявить законченной. Марадона ничего не должен итальянским налоговикам. И математические, и юридические, и логические расчеты приводят к нулю», — сказал юрист.

Судебное разбирательство Марадоны в Италии, где его обвинили в неуплате налогов, длилось с начала 1990-х: он не мог возвращаться в страну, потому что ему грозили конфискация имущества и арест.

Решение прекратить судебное преследование футболиста за неуплату налогов было принято в 2013-м, однако налоговая служба не списала задолженность.

В 2021 году суд принимал решение об отсутствии свидетельств неуплаты. Теперь Кассационный суд удовлетворил последнее ходатайство, представленное от имени наследников футболиста.

Марадона, один из лучших футболистов ХХ века, скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет: причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких.

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Футбол Диего Марадона суд
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
NYT сообщила, что США скоро не смогут снабжать Украину ракетами Patriot Политика, 18:20
VG узнал о прослушке экс-главы IBU по делу о сокрытии допинга у россиян Спорт, 17:54
Суд Италии посмертно оправдал Марадону по делу о неуплате налогов Спорт, 17:20
Пушилин сообщил о гибели двух мирных жителей в ДНР из-за обстрелов Политика, 17:13
ПВО сбила цель на подлете к Белгороду Политика, 17:08
Авианосец США «Джеральд Форд» покинул Средиземное море Политика, 16:37
Дания отложила поставку истребителей F-16 на Украину Политика, 16:07
Подарите себе «Весь РБК Pro»
Сейчас со скидкой до 45%
Купить со скидкой
В Москве умер внук Хрущева Алексей Аджубей Общество, 15:50
В Белгороде отменили ночные богослужения на Рождество Общество, 15:31
Шведская лыжница Сван выиграла масс-старт на 15 км на этапе «Тур де Ски» Спорт, 15:22
Рублев вышел в финал турнира ATP в Гонконге Спорт, 15:15
В Дарданеллах у шедшего в Новороссийск танкера сломался двигатель Бизнес, 15:13
«Мобилизация» стала словом года на Украине Общество, 15:01
Глава Подольска заявил о стабилизации ситуации с отоплением в Климовске Общество, 14:48