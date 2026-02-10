 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

МОК объяснил запрет шлема с фотографиями погибших для украинского атлета

МОК объяснил запрет шлема с фотографиями погибших для украинского скелетониста
Сюжет
Олимпиада-2026
Международный олимпийский комитет признал его экипировку нарушением правил Олимпийской хартии. В качестве исключения ему разрешили черную повязку
Владислав Гераскевич
Владислав Гераскевич (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Международный олимпийский комитет (МОК) вынес запрет украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу на использование шлема с изображениями погибших атлетов. Об этом объявил на брифинге директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

Запрет был введен, поскольку подобная экипировка противоречит продиктованным Олимпийской хартией правилам, которые ограничивают выражение политических и религиозных взглядов на спортивных соревнованиях.

Ранее Гераскевич в своем Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) написал, что такое решение «разбивает ему сердце», а президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил спортсмена за шлем.

В МОК подчеркнули, что понимают желание спортсмена почтить память коллег, но должны обеспечивать соблюдение установленных норм. «Мы понимаем его желание почтить память погибших спортсменов, он это сделал на тренировке и в соцсетях. Но Олимпийская хартия формулирует правила выражения мнений, мы должны концентрироваться на соревнованиях и спорте, эти правила касаются выражения религиозных и политических взглядов, и они одинаковы для всех», — заявил Адамс.

В качестве исключения Гераскевичу разрешили надеть черную повязку во время соревнований. Также ему не будут ограничивать возможность выступлений на пресс-конференциях и в микст-зоне.

Ранее на Олимпиаде запретили шлемы британских скелетонистов из-за технического несоответствия, а также шлемы представителей ряда других стран, увидев в них рекламу или пропаганду.

Мужские соревнования по скелетону начнутся 12 февраля.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Олимпиада-2026 Международный олимпийский комитет (МОК)
