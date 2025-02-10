Стали известны подробности состояния попавшего в реанимацию Скворцова

Комментатор Скворцов пришел в сознание, но обстоятельств травмы не вспомнил

Комментатор Роман Скворцов 9 февраля попал в реанимацию в Новосибирске. Журналист Дмитрий Ерыкалов сообщил, что пострадавший смог поговорить с женой. Baza пишет, что у Скворцова произошло кровоизлияние в мозг

Роман Скворцов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Спортивный комментатор Роман Скворцов, попавший в реанимацию одной из больниц Новосибирска, пришел в сознание и поговорил по телефону с женой, сообщил в телеграм-канале журналист Дмитрий Ерыкалов.

«Хорошие новости в том, что буквально час назад Роман поговорил по телефону с женой. Он не понимал, как оказался в больнице. Но главное — Скворцов в сознании. Учитывая, что он провел последние сутки в реанимации, это повод немного выдохнуть», — написал Ерыкалов.

О том, что Скворцов заявил, что не помнит, как получил травму, сообщает и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации Baza, Скворцов находится в тяжелом состоянии, у него произошло кровоизлияние в мозг. Как сообщает телеграм-канал, пострадавший находится в реанимации токсикологического отделения; по предварительным данным, он в сознании.

Ерыкалов, в свою очередь, пишет, что информация о тяжелом состоянии Скворцова «не актуальна». «Сейчас его жизни ничего не угрожает», — добавил он.

По словам журналиста, состояние здоровья Скворцова лично контролирует «министр здравоохранения Новосибирской области, который обо всем докладывает губернатору», а также КХЛ «держит на пульсе ситуацию».

Комментатор Дмитрий Медведев 9 февраля сообщил, что Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска. Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил в телеграм-канале, что на Скворцова могли напасть на улице.

ТАСС со ссылкой на медучреждение сообщал, что Скворцова привезли на скорой с травмой головы, вызов был по адресу в центре города, на Красном проспекте, где расположен бизнес-центр с кафе и магазинами. После этого полиция начала проверку.

В Новосибирске 8 и 9 февраля проходил Матч звезд КХЛ.

Скворцов — ведущий российский баскетбольный и хоккейный комментатор. В 2008 году он работал на победном финале чемпионата мира по хоккею Россия — Канада (5:4), а в 2007-м — на финале Евробаскета, в котором россияне обыграли испанцев (60:59).