Спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске
Телекомментатор Роман Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска, сообщил в телеграм-канале его коллега, комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
«Ситуация серьезная! Очень надеюсь на профессионализм врачей и на могучий организм Романа Скворцова», — написал Губерниев.
Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил в телеграм-канале, что на Скворцова могли напасть на улице.
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин подтвердил в телеграм-канале, что Скворцова госпитализировали. «Мы на связи со всеми местными компетентными органами и окажем всю необходимую помощь. Держим кулаки за Романа!», — написал Тащин.
В Новосибирске 8 и 9 февраля проходил Матч звезд КХЛ.
Скворцов — ведущий российский баскетбольный и хоккейный комментатор.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области и пресс-службу «Матч ТВ». В пресс-службе Минздрава Новосибирской области от комментариев отказались.
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