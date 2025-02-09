Губерниев: комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске

Спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске

В Новосибирске 8 и 9 февраля проходил Матч звезд КХЛ. Дмитрий Губерниев сообщил, что с его коллегой Скворцовым «ситуация серьезная»

Роман Скворцов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Телекомментатор Роман Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска, сообщил в телеграм-канале его коллега, комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

«Ситуация серьезная! Очень надеюсь на профессионализм врачей и на могучий организм Романа Скворцова», — написал Губерниев.

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин сообщил в телеграм-канале, что на Скворцова могли напасть на улице.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин подтвердил в телеграм-канале, что Скворцова госпитализировали. «Мы на связи со всеми местными компетентными органами и окажем всю необходимую помощь. Держим кулаки за Романа!», — написал Тащин.

В Новосибирске 8 и 9 февраля проходил Матч звезд КХЛ.

Скворцов — ведущий российский баскетбольный и хоккейный комментатор.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области и пресс-службу «Матч ТВ». В пресс-службе Минздрава Новосибирской области от комментариев отказались.