Губерниев рассказал о состоянии попавшего в реанимацию Скворцова
Состояние спортивного комментатора Романа Скворцова, попавшего в реанимацию одной из больниц Новосибирска, стабилизировалось, сообщил в телеграм-канале комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
По словам Губерниева, 49-летний Скворцов находится в сознании, «но некоторое время в стационаре проведет».
ТАСС со ссылкой на медучреждение сообщает, что Скворцова привезли на скорой с травмой головы в ночь на 9 февраля, вызов был по адресу в центре города на Красном проспекте, где расположен бизнес-центр с кафе и магазинами.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области на запрос РБК сообщили, что в полицию поступило сообщение из медучреждения о доставленном гражданине с травмой головы, после чего началась проверка с целью установить обстоятельства получения травмы.
В Новосибирске 8 и 9 февраля проходил Матч звезд КХЛ.
Скворцов комментирует хоккей и баскетбол, в 2008 году работал на победном финале чемпионата мира по хоккею Россия — Канада (5:4), а в 2007-м — на финале Евробаскета, в котором россияне обыграли испанцев (60:59).
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