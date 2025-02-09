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Губерниев рассказал о состоянии попавшего в реанимацию Скворцова

Губерниев: состояние Скворцова стабилизировали, он в сознании
Ранее в воскресенье Губерниев сообщил, что Роман Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске и «ситуация серьезная». Позднее Губерниев написал, что состояние его коллеги стабилизировали, он пока останется в больнице
Роман Скворцов
Роман Скворцов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Состояние спортивного комментатора Романа Скворцова, попавшего в реанимацию одной из больниц Новосибирска, стабилизировалось, сообщил в телеграм-канале комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

По словам Губерниева, 49-летний Скворцов находится в сознании, «но некоторое время в стационаре проведет».

ТАСС со ссылкой на медучреждение сообщает, что Скворцова привезли на скорой с травмой головы в ночь на 9 февраля, вызов был по адресу в центре города на Красном проспекте, где расположен бизнес-центр с кафе и магазинами.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области на запрос РБК сообщили, что в полицию поступило сообщение из медучреждения о доставленном гражданине с травмой головы, после чего началась проверка с целью установить обстоятельства получения травмы.

Спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию в Новосибирске
Спорт
Роман Скворцов

В Новосибирске 8 и 9 февраля проходил Матч звезд КХЛ.

Скворцов комментирует хоккей и баскетбол, в 2008 году работал на победном финале чемпионата мира по хоккею Россия — Канада (5:4), а в 2007-м — на финале Евробаскета, в котором россияне обыграли испанцев (60:59).

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Баскетбол Хоккей Дмитрий Губерниев «Матч ТВ»
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