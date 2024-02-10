«Реал» разгромил «Жирону» в матче лидеров чемпионата Испании

«Реал» второй раз в сезоне разгромил «Жирону» в матче лидеров чемпионата Испании

Встреча завершилась со счетом 4:0. Мадридский клуб второй раз в сезоне победил «Жирону» и укрепился на первом месте в турнирной таблице

Игроки «Реала» (Фото: Isabel Infantes / Reuters)

Футболисты мадридского «Реала» обыграли «Жирону» со счетом 4:0 в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании.

Голы забили Винисиус Жуниор (6-я минута), Джуд Беллингем (35, 54) и Родриго (61).

Форвард «Реала» Хоселу на 90-й минуте не реализовал пенальти.

Беспроигрышная серия «Реала» в чемпионате Испании достигла 18 матчей, а беспроигрышная серия «Жироны» остановилась на 15 встречах. Последний раз «Жирона» проиграла именно «Реалу» (0:3) 30 сентября в восьмом туре.

Беллингем с 16 голами вышел на единоличное первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании нынешнего сезона. У Артема Довбика («Жирона») и Борхи Майораля («Хетафе») по 14 забитых мячей.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 61 очко (19 побед, четыре ничьи, одна поражение). «Жирона» расположилась на второй строчке с 56 очками (17-5-2). На третьем месте «Барселона», имеющая 50 очков и игру в запасе.

В следующем туре «Реал» 18 февраля в гостях сыграет с «Райо Вальекано», «Жирона» днем поздне также в гостях встретится с «Атлетиком».