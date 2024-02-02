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Лучший бомбардир «Реала» назвал соперника «насильником» во время матча

Лидер «Реала» Беллингем назвал форварда «Хетафе» Гринвуда «насильником»
Инцидент между Джудом Беллингемом и Мейсоном Гринвудом произошел во время матча 20-го тура чемпионата Испании. «Хетафе» теперь хочет, чтобы это оскорбление было включено в протокол матча, а лига провела расследование
Джуд Беллингем (слева) и&nbsp;Мейсон Гринвуд (справа)
Джуд Беллингем (слева) и Мейсон Гринвуд (справа) (Фото: Denis Doyle / Getty Images)

Испанский футбольный клуб «Хетафе» попросил Ла Лигу расследовать инцидент во время матча 20-го тура чемпионата Испании против «Реала», когда полузащитник мадридцев Джуд Беллингем назвал форварда соперников Мейсона Гринвуда «насильником». Об этом сообщает Cadena SER.

Встреча состоялась 1 февраля и завершилась победой «Реала» со счетом 2:0. Инцидент между Беллингемом, лучшим бомбардиром мадридцев, и Гринвудом произошел после одного из единоборств между английскими футболистами. Теперь «Хетафе» хочет, чтобы это оскорбление было внесено в протокол матча и было проведено расследование.

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«Хетафе» взял Гринвуда в аренду у «Манчестер Юнайтед» в сентябре прошлого года, 22-летний форвард провел за испанский клуб 21 матч, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

На родине Гринвуд оказался в центре скандала из-за обвинений в насилии. В январе 2022 года модель Гарриет Робсон, девушка форварда, обвинила его в домашнем насилии и принуждении к сексу, но позднее удалила соответствующие сообщения в соцсетях. Полиция после года расследования сняла с Гринвуда обвинения в насилии из-за отказа ключевого свидетеля и отсутствия перспектив дела в суде. За время расследования форвард был отстранен клубом, удален из игры FIFA 22 и потерял спонсорский контракт с Nike.

Гринвуд говорил, что «допустил ошибки в отношениях и берет на себя свою долю ответственности за ситуацию». В итоге «Манчестер Юнайтед» принял решение, что форвард продолжит карьеру в другой команде.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Испания Реал Мадрид Джуд Беллингем
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