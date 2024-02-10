Хоккеист «Спартака» побил 42-летний рекорд клуба

Голдобин побил 42-летний рекорд «Спартака» по набранным очкам за один сезон

В матче КХЛ против «Барыса» форвард «красно-белых» Николай Голдобин отметился заброшенной шайбой и передачей и довел количество очков до 72 (35+37). Предыдущий рекорд принадлежал Александру Кожевникову — 71 очко в сезоне 1981/82

Николай Голдобин (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Московский «Спартак» обыграл казахстанский «Барыс» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Александр Пашин (9-я минута), Максим Цыплаков (15), Ансель Галимов (23) и Николай Голдобин (46). У проигравших отличился Кирилл Савицкий (26).

На счету Голдобина уже 72 (35+37) набранных очка в нынешнем сезоне. Это новый клубный рекорд. Предыдущий рекорд принадлежал Александру Кожевникову, который в сезоне 1981/82 в чемпионате СССР набрал 71 (43+28) очко.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 82 очка в 62 матчах. «Барыс» расположился на 12-й строчке на Востоке с 46 очками в 61 встрече.

В следующем матче «Спартак» 12 февраля в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом», «Барыс», у которого уже десять поражений подряд, 13 февраля в гостях встретится с владивостокским «Адмиралом».