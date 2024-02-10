Хоккеист «Спартака» побил 42-летний рекорд клуба
Московский «Спартак» обыграл казахстанский «Барыс» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Александр Пашин (9-я минута), Максим Цыплаков (15), Ансель Галимов (23) и Николай Голдобин (46). У проигравших отличился Кирилл Савицкий (26).
На счету Голдобина уже 72 (35+37) набранных очка в нынешнем сезоне. Это новый клубный рекорд. Предыдущий рекорд принадлежал Александру Кожевникову, который в сезоне 1981/82 в чемпионате СССР набрал 71 (43+28) очко.
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 82 очка в 62 матчах. «Барыс» расположился на 12-й строчке на Востоке с 46 очками в 61 встрече.
В следующем матче «Спартак» 12 февраля в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом», «Барыс», у которого уже десять поражений подряд, 13 февраля в гостях встретится с владивостокским «Адмиралом».
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